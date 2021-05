Grupa M Food podwoiła wyniki w pierwszym kwartale 2021 r.

Grupa M Food, zajmująca się produkcją i sprzedażą miodu, podwoiła wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2021 r. wobec takiego samego okresu roku 2020. W przyszłości grupa zamierza zacząć dzielić się zyskami z akcjonariuszami, a na razie środki przeznaczać na akwizycje i inwestycje.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 18-05-2021, 12:41

Grupa M Food zwiększyła przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku do 47,8 mln zł, a zysk netto do 2,13 mln zł. fot. pixabay.com/PollyDot

M Food, po finalizacji obecnej strategii zatrzymywania zysków w spółce, zakłada wypłatę w ramach dywidendy 20-40 proc. z zysku netto.

Podstawowym celem Grupy Kapitałowej M Food jest generowanie rosnącej dynamiki przychodów i zysków. W 2021 roku wskaźnik (skonsolidowany) ROE (bez pozycji „wartość firmy”) ma być nie niższy niż 12 proc., a marża EBITDA nie niższa niż 7,5 proc. Z kolei wskaźnik dług finansowy netto/ EBITDA – poniżej 3,5, a wskaźnik kapitałów własnych/suma aktywów – na poziomie nie niższym niż 0,5.

M Food ze wzrostem przychodów i zysków

Z raportu kwartalnego wynika, że Grupa M Food zwiększyła przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku do 47,8 mln zł z 28,8 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł do 2,1 mln zł z 1,2 mln rok wcześniej, a zysk netto do 2,13 mln zł z 0,97 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku.

W I kwartale 2021 r. Grupa skupiała się na realizacji zawartych kontraktów jak również na poszukiwaniach nowych dostawców i nowych rynków zbytu.

Spółka zapewnia, że nieustannie wypracowuje jak najlepsze rozwiązania ograniczające ryzyka związane z wahaniami kursów walut oraz ryzyk związanych z wahaniami cen zakupu i sprzedaży produktów apikultury.

Grupa podaje w raporcie, że pierwszy kwartał 2021 roku był kolejnym, w którym zauważalne było utrzymywanie wysokiej marży handlowej na miodzie pochodzenia ukraińskiego.

M Food w przyszłości chce wypłacać dywidendę

Holding M Food utrzymuje obecnie politykę zatrzymywania zysków z przeznaczeniem angażowania go w kapitały pracujące, służące dotychczasowemu rozwojowi operacyjnemu. Jednak w przyszłości zarząd rozważa zmiany w dotychczasowej polityce dywidendowej.

Zgodnie ze strategią Grupy M FOOD S.A. na lata 2017-2021 opublikowaną w dniu 18 maja 2017 roku, docelowym założeniem polityki Grupy w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat akcjonariuszom. Z uwagi na przyjętą strategię i wynikające z niej działania rozwojowe Grupy, zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał w sprawie zatrzymania zysku w Grupie.

- W szczególności środki te będą przeznaczane na akwizycje i inwestycje o wysokich wskaźnikach: IRR, yield. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane każdorazowo z uwzględnieniem skutków finansowych dla całej Grupy (przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej), ale również biorąc pod uwagę perspektywy dalszego rozwoju Grupy, planów ekspansji oraz wymogów prawa – czytamy w raporcie.

- Modelowo, po finalizacji założonej strategii, zakłada się wnioskowanie o wypłatę w ramach dywidendy 20-40 proc. z zysku netto – podaje spółka M Food.

Spółka planuje zarówno działania mające prowadzić do wewnętrznego rozwoju Grupy, jak również jej rozszerzanie poprzez alianse, fuzje i akwizycje – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Grupa M Food będzie pracowała nad dalszym uproszczeniem struktury organizacyjnej grupy, co skutkować będzie pogłębieniem integracji między poszczególnymi jej podmiotami i maksymalizację efektów synergii. Strategia zakłada również ciągłe dostosowywanie gamy oferowanych produktów do oczekiwań i zapotrzebowania rynkowego.

Przychody i zyski M Food będą rosły

Podstawowym celem Grupy Kapitałowej M Food jest generowanie rosnącej dynamiki przychodów i zysków.

Grupa przyjęła szczegółowe cele finansowe do osiągnięcia w 2021 roku, wyrażające się wzrostem głównych wskaźników operacyjnych i finansowych (skonsolidowanych) do modelu zarządzania wartością przedsiębiorstwa: ROE (bez pozycji „wartość firmy”) większy niż 12 proc., a marża EBITDA większa niż 7,5 proc.

Grupa M FOOD podaje też, że planuje korzystać ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania rozwoju, wliczając w to finansowanie dłużne (kredyty bankowe, obligacje korporacyjne, leasing, faktoring), zagregowane zyski, jak i emisje akcji. Poziom finansowania Grupy dostosowany jest stale do założeń i celów rozwojowych Grupy, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo płynności i wypłacalności wszystkich spółek należących do Grupy.

Grupa M FOOD planuje też osiągnięcie poziomów wskaźników finansowych: wskaźnik zadłużenia finansowego netto w stosunku do zysków EBITDA obliczany jako dług finansowy netto/ EBITDA (za okres ostatnich czterech kwartałów) – na poziomie poniżej 3,5 oraz wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi obliczany jako stosunek kapitałów własnych / suma aktywów – na poziomie nie niższym niż 0,5.

M FOOD S.A. prowadzi działalność holdingową dla podmiotów w branży surowców i produktów spożywczych. Głównymi aktywami M FOOD są: spółka CORPO Sp. z o.o. Sp.k. - jedna z największych w Europie firm obrotu miodem i produktami pszczelarskimi, oraz CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. dedykowana do obrotu miodami ekologicznymi. Od początku 2020 roku do Grupy dołączyła spółka JGV Bulgaria Ltd. dedykowana do produkcji miodu.

