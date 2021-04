Grupa Otmuchów kolejny kwartał z pozytywnym wynikiem finansowym

We wspomnianym kwartale został wygenerowany wzrost sprzedaży o ponad 20%, pomimo rezygnacji w ciągu ostatniego roku z części asortymentu. Koncentracja na produktach perspektywicznych przyniosła efekty, m.in. dynamika wzrostu EBITDA to ponad 75%. „Jest to już piąty kwartał z rzędu, kiedy EBITDA jest wyższa rok do roku i świadczy to o tym, że poprawa naszych wyników jest już faktem, a nie jednorazowym wydarzeniem” – komentuje Prezes Grupy Marek Piątkowski.

- W organizacji pojawiła się nowa jakość a wraz z nią zakończyliśmy również z sukcesem proces transformacji działu sprzedaży. Został on sformowany zgodnie z przyjętą strategią na kolejne lata i jest optymalny dla realizacji wyznaczonych celów - dodaje Wiceprezes Adam Frajtak.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ramach planowanych inwestycji spółka kontynuuje projekt B+R na wydziale czekoladowym, który wkrótce zaowocuje nowymi produktami i nową jakością w kategorii mleczka. Realizowane są również inwestycje w nowe formy pakowania, dzięki którym zostaną wdrożone produkty konfekcjonowane w wygodnych torebkach 280 g - cukierki czekoladowe pod marką Odra m.in. trufle i galaretki w czekoladzie „Opolanki”.

W Q1 i Q2 prowadzone są intensywne prace nad rebrandingiem 2 głównych marek Grupy Otmuchów: Odry i FreeYu. Produkty w nowej szacie graficznej pojawią się na rynku już na początku maja. Pierwszymi produktami z nowym designem, a zarazem nowymi w portfolio marki Odra, będą popularne galaretki Opolanki oraz trufle. Pod marką Freeyu pojawią się na półkach nowe batony – musli w trzech smakach. To kolejna odsłona zdrowych przekąsek pod marką FreeYu. Batony nie zawierają syropu glukozowego, oleju palmowego, w składzie występują wyłącznie naturalne aromaty, są wegańskie. W Q1, pod marką FreeYu, na rynku pojawiły się słone przekąski na bazie soczewicy, które podbijają rynki eksportowe i powoli zaczynają skradać serca polskich konsumentów.

Działaniom związanym z rebrandingiem oraz wdrażaniu nowości towarzyszyć będzie silna komunikacja w internecie i działania w social mediach. W maju dostępne będą nowe strony internetowe odraslodycze.pl oraz freeyu.pl, a już teraz uruchomione są strony dedykowane kategorii żelków przeznaczone dla kanału B2B: gummiesotmuchow.com i freeyupharma.com.