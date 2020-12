Grupa Otmuchów o rozwoju eksportu w trudnym 2020 roku (wywiad)

Jak Grupa Otmuchów ocenia eksport 2020 roku?

Prezes Grupy Otmuchów, Marek Piątkowski: W drugim kwartale zderzyliśmy się z perturbacjami związanymi z logistyką. Część krajów, jak np. Kanada, z powodu pandemii zostało zamkniętych, do części, w tym m.in. krajów Bliskiego Wschodu, bardzo trudno było zorganizować transport. Na szczęście granice zostały otwarte i problemy z transportem minęły.

Teraz funkcjonujemy w miarę normalnie, aczkolwiek są pewne przeszkody w pozyskiwaniu nowych kontraktów z powodu odwołania targów branżowych, ograniczonych spotkań biznesowych i w związku z tym utrudnionej prezentacji oferty Grupy Otmuchów. Obecnie intensywnie pracujemy nad efektywną współpracą z istniejącymi klientami.

A jak może się on rozwijać w 2021 roku?

Wiceprezes Grupy Otmuchów, Adam Frajtak: W obecnych czasach na znaczeniu przybrała komunikacja internetowa i spodziewamy się jej wzrostu z naszymi klientami zagranicznymi. Już teraz intensywnie wykorzystujemy narzędzia on-line do prowadzenia rozmów handlowych.

Widząc, jak szybko rośnie popularność takiej komunikacji, rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla naszego zespołu sprzedaży w tym obszarze. Sprzyja to budowie kolejnych kompetencji zawodowych naszych pracowników i wzrostowi jakości obsługi klientów.

Jakie czynniki wpłynęły na wzrost sprzedaży eksportowej w 2020 roku?

Prezes Grupy Otmuchów, Marek Piątkowski: Bycie wiarygodnym i elastycznym partnerem jest od dawna bardzo ważne w strategii Grupy Otmuchów. W sytuacji, kiedy otocznie bardzo dynamicznie się zmienia, z czym mamy obecnie do czynienia, ważniejsze we współpracy z dostawcą staje się wiarygodność i umiejętność szybkiego dopasowania do oczekiwań klienta. Gwarantując to naszym partnerom, wybierają oni naszą ofertę i są znacznie bardziej otwarci na współpracę.

Dodatkowo, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, mocno zauważalny jest trend w kierunku oferty typu Value. Polega on na tym, że konsumenci wybierają dobre produkty za przystępną cenę kosztem produktów opatrzonych topową marką. Powoduje to wzrost popytu na produkty oferowane przez Grupę

