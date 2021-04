Grupa Otmuchów poprawia wyniki, mocno zwiększy inwestycje w 2021

Skonsolidowane przychody Grupy Otmuchów w 2020 roku 230,77 mln zł.

Nakłady inwestycyjne Grupy Otmuchów w roku 2021 wyniosą około 44,5 mln zł .

. Grupa Otmuchów zaktualizowała strategiczne kierunki rozwoju na lata 2021 -2024.

Skonsolidowana sprzedaż z działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w roku 2020 wyniosła 230,77 miliona złotych wobec 212,77 mln zł w roku 2019. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 18 mln zł (tj. 8,5%).

- Wyższe przychody były przede wszystkim efektem działań optymalizacyjnych w obszarze sprzedaży, m.in. zmiana modelu sprzedaży - podała grupa w raporcie rocznym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Strata z działalności operacyjnej kontynuowanej wyniosła 516 tys. zł wobec 16,5 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa w 2020 roku zanotowała stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 1,746 mln zł wobec straty w wysokości 15,78 mln zł w 2019 roku.

Inwestycje

Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Otmuchów w roku 2021 wyniosą około 44,5 mln zł i oczekuje się, iż będą one sfinansowane ze środków własnych wypracowanych z działalności bieżącej oraz z potencjalnej sprzedaży aktywów przeznaczonych do dezinwestycji, sprzedaży aktywów nieoperacyjnych oraz dostępnych kredytowych form finansowania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym lub leasingowym, jak również ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii E.

Grupa Otmuchów podaje, że wartość nakładów inwestycyjnych jest estymowana ze względu na fakt, iż część projektów na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania jest w fazie koncepcyjnej. Jednocześnie nie jest wykluczone przesunięcie realizacji poszczególnych inwestycji na kolejne okresy sprawozdawcze, na co w szczególności będzie miała wpływ bieżąca sytuacja finansowa Grupy oraz dostępność źródeł finansowania.

- Rok 2020, który był rokiem powrotu do rentowności pozwolił nam na ograniczone wydatki inwestycyjne. Łącznie na nowe środki trwałe i na inwestycje odtworzeniowe wydaliśmy zaledwie około 6 mln zł. Nowa strategia jest jednak bardzo ambitna i zakłada znaczne wydatki na inwestycje. Tylko w tym toku planujemy w tym celu wydać 44,5 mln zł. Będą to inwestycje zwiększające nasze moce produkcyjne, ale też umożliwiające nam zaoferowanie klientom nowych produktów, czy nowe formy pakowania – pisze prezes Marek Piątkowski w liście do akcjonariuszy.

Strategia

W związku z zatwierdzeniem w dniu 5 lutego 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki, weszła w życie w tej samej dacie aktualizacja strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów na lata 2021 -2024.

- Nasza strategia opiera się na rozwoju obecnych obszarów i kompetencji, jak również strategii dla naszych marek mającej na celu wzmocnienie naszej flagowej marki Odra i budowy silnego FreeYu. Bardzo ważne jest dla nas prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Kontynuujemy projekt Sweet Dreams, który współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, planujemy też utworzenie nowoczesnego centrum badawczo rozwojowego – mówi Marek Piątkowski.

Rozwój Grupy Kapitałowej we wskazanej perspektywie czasowej będzie koncentrował się na obszarach, w których grup posiada kompetencje i skupiał się będzie na rozwoju posiadanych marek oraz zwiększaniu mocy produkcyjnych. W szczególności, grupa intensyfikować będzie działania we wskazanych poniżej obszarach:

- rozbudowa zakładu produkcyjnego w Otmuchowie, powodująca zwiększenie jego mocy produkcyjnych;

- wprowadzenie nowych form konfekcji produktów;

- utworzenie centrum badawczo – rozwojowego na potrzeby segmentu słodyczy;

- rozwój kompetencji pracowników.

Słodycze - szeroką ofertę kupna/sprzedaży znajdziesz w serwisie Giełda Rolna.



SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW OTM Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA