Grupa Otmuchów: słodycze dostosowały się do nowej normalności (wywiad)

Sezon Wielkanocy to dla branży słodyczy wymagający czas, ale w tym roku funkcjonujemy już w tzw. nowej normalności, do której zdołaliśmy nieco przywyknąć. Rynek sprawnie dostosował się do nowej rzeczywistości i ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią mają już nieznaczny wpływ na wielkość sprzedaży - mówią serwisowi portalspozywczy.pl przedstawiciele Grupy Otmuchów.