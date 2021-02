Grupa Otmuchów z entuzjazmem wkracza w nowy rok

Grupa Otmuchów może zakomunikować, że rok 2020 zakończyła z sukcesem. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były wyższe o 8,9%, ale co najważniejsze wstępny wynik skonsolidowany EBITDA wyniósł 12,8 mln zł w 2020 względem (-)2,4 mln w roku 2019. Szczególnie dobry dla firmy był 4 kwartał 2020 roku., kiedy to spółka osiągnęła rentowność EBITDA na poziomie 8,3%, co dało zysk z działalności operacyjnej w wysokości blisko 2 mln zł. - Jest to pierwszy zysk z działalności operacyjnej Grupy od 9 kwartałów – zauważa prezes Marek Piątkowski.

Kolejne pozytywne wyniki za miniony kwartał to skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 67 mln zł w 2020 roku w stosunku do 53 mln zł w 2019 roku, a wstępna skonsolidowana EBITDA: 5,6 mln zł w 2020 roku versus (-) 6,8 mln zł w roku 2019.

- Tak dobre zakończenie roku zawdzięczamy przeprowadzonym projektom optymalizacyjnym, które znacząco poprawiły rentowność netto firmy. To była właściwa pozycja wyjściowa do formułowania nowej strategii – zaznacza prezes Piątkowski.

Nowa strategia Grupy opiera się na koncentracji na obecnych obszarach i kompetencjach, a także na rozwoju posiadanych marek Odra i FreeYu oraz szeregu nowych inwestycji docelowo zwiększających moce produkcyjne spółki. Do głównych działań strategicznych należeć będzie rozbudowa zakładu produkcyjnego w Otmuchowie, wprowadzenie nowych form konfekcji, utworzenie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego oraz rozwój kompetencji pracowników, co potwierdza prezes Piątkowski - Zależy nam na rozwoju naszych pracowników. Przygotowujemy nowy program szkoleń, szukamy nowych ludzi, w tym technologów do naszego centrum badawczo – rozwojowego. Stawiamy na pasję, odwagę i partnerstwo.

W najbliższych miesiącach firma planuje wprowadzenie nowości dla swoich marek. Konsumentów czeka nowa szata graficzna ulubionych słodyczy od Odry, nowe formy pakowania. Producent odświeża oznakowanie i kolorystykę opakowań, ale słodkie wnętrze pozostanie tradycyjnie takie same. O nowości powiększy się również portfolio marki FreeYu – już niebawem pojawią się na sklepowych półkach.

Grupa Otmuchów pozostanie stale ważnym partnerem dla lokalnych społeczności. Jak dotychczas będzie wspierać inicjatywy społeczne, gminy, ludzi - z którymi i dla których pracuje. Będzie pomagać w spełnianiu marzeń sportowcom, z których jest dumna.

- Nie jesteśmy partnerem od święta, na wyjątkowe okazje. Z pasją tworzymy wyjątkowe produkty, które umilają codzienne chwile – mówi Marek Piątkowski.

– Proponujemy coś, czego wszyscy potrzebują stale, w każdej sytuacji. Coś na trudne i radosne chwile, na zmęczenie i dla wytchnienia, w samotności i na zabawie z przyjaciółmi. Poza tym jesteśmy stąd i tu mamy partnerów - dodaje.

