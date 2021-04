Grupa Otmuchów zdobyła 20 mln zł na rozwój

- Środki z kredytów będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarcie powyższych umów związane jest z optymalizacją struktury i kosztów finansowania oraz terminowym zakończeniem umowy kredytu w BNP Paribas Bank Polska SA – czytamy w raporcie giełdowym spółki.

Zarząd ZPC Otmuchów zawarł 16 kwietnia 2021 r. z Millennium Bank SA umowę kredytu w rachunku bieżącym na podstawie, której Bank udzieli firmie kredytu w wysokości 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności z okresem kredytowania przypadającym do 12 kwietnia 2023 r.

Limit kredytowy wynosić będzie 15 mln zł w okresie do października 2022 roku a w kolejnych 6 miesiącach limit będzie ulegał comiesięcznemu pomniejszeniu o kwotę ok. 1,4 mln zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, przy czym w okresie nie dłuższym niż pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy będzie miała miejsce dopłata ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania w wysokości odpowiadającej marży banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: 1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 2) hipoteka łączna do kwoty 24 mln zł na trzech nieruchomościach należących do ZPC Otmuchów zlokalizowanych w Brzegu oraz Otmuchowie, 3) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu zawarcia umowy kredytowej w kwocie 12 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 12 lipca 2023 roku.

Ponadto 16 kwietnia 2021 r. zarząd ZPC Otmuchów zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (Bank PKO BP) umowę kredytu wielocelowego z limitem 5 mln zł oraz okresem kredytowania przypadającym na 18 kwietnia 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku PKO BP.

W tym przypadku zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 7,5 mln zł na zapasach spółki, 3] przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa powyżej oraz 4) gwarancje w kwocie 4 mln zł wystawiona w dacie podpisania umowy przez BGK z terminem obowiązywania do 18 lipca 2022 roku.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW OTM Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA