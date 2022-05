Grupa Otmuchów ze stratą za pierwszy kwartał 2022

Grupa Otmuchów wypracowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości (-) 3 704 tys. PLN względem zysku w roku porównawczym na poziomie (+) 1 917tys. PLN w roku 2021. Wynik EBITDA wyniósł - 531 tys. PLN, co oznacza wynik niższy względem I kwartału 2021 roku, kiedy to wynik EBITDA był równy 5 410 tys. PLN.

Głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej Otmuchów w obszarze działalności kontynuowanej jest rynek polski, którego udział w sprzedaży ogółem w okresie I kwartału 2022 roku wyniósł 63,0%; fot. mat. pras.

Grupa Otmuchów: Wyniki

Jak podano w raporcie finansowym, skonsolidowana sprzedaż z działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w okresie I kwartału 2022 roku wyniosła 64 307 tys. PLN i w ujęciu r/r zmalała o 1 340 tys. PLN (tj. -2,0%).

Koszt własny sprzedaży wyniósł 56 623 tys. zł. i był wyższy o 5 064 tys. PLN w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego. Wzrost kosztu własnego w zasadniczej części był spowodowany wzrostem kosztu wytworzenia, takim jak wzrost cen energii, podstawowych surowców wykorzystywanych do

bezpośredniej produkcji.

Koszty sprzedaży wyniosły 7 457 tys. PLN, co oznacza spadek o 1 463 tys. PLN (tj. 16,4%) względem okresu porównawczego. Udział kosztów sprzedaży w przychodach w 1 kwartale 2022 wyniósł 11,6% co przełożyło się na zmniejszenie relacji kosztów sprzedaży do przychodów o 2,0 p.p.

Koszty zarządu wyniosły 3 817 tys. PLN co oznacza wzrost o 523 tys. PLN (15,9%) względem okresu porównawczego. Udział kosztów zarządu w przychodach wyniósł 5,94% i był wyższy o 0,92 p.p. względem okresu pierwszego kwartału 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło (-) 114 tys. PLN względem 43 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2021.

W efekcie powyższego Grupa wypracowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości (-) 3 704 tys. PLN względem zysku w roku porównawczym na poziomie (+) 1 917tys. PLN w roku 2021. Wynik EBITDA wyniósł - 531 tys. PLN, co oznacza wynik niższy względem I kwartału 2021 roku, kiedy to wynik EBITDA był równy 5 410 tys. PLN.

Przychody finansowe wyniosły 138 tys. PLN co oznacza wzrost o 79 tys. PLN (tj. 132,4%) głównie w efekcie wyższych dodatnich różnic kursowych. Koszty finansowe wyniosły 758 tys. PLN, co oznacza wzrost o 390 tys. PLN (tj. 105,8%), na co wpływ miały głównie wyższe koszty odsetek bankowych.

Grupa Otmuchów: Rynki zbytu

Głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej Otmuchów w obszarze działalności kontynuowanej jest rynek polski, którego udział w sprzedaży ogółem w okresie I kwartału 2022 roku wyniósł 63,0%, przy 72,1% w okresie I kwartału 2021 roku. Jednocześnie udział sprzedaży eksportowej wyniósł 37,0% w okresie I kwartału 2022 roku względem 27,9% w okresie porównawczym.