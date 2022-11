Nagroda została wręczona 10 listopada na Gali P&G External Business Partner of the Year Awar. Ceremonia wręczenia odbyła się w Cincinnati, w National Underground Railroad Freedom Center. Uroczystość zainaugurował Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Joe Moller, nagrodę wręczyła Ana Elena Marziano Chief Purchasing Officer.

To wyróżnienie jest dla nas niezwykle ważne. Świadczy ono bowiem o dostarczaniu najwyższych standardów w obsłudze naszych Klientów i produktów najwyższej jakości. Zawsze, do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, oferujemy kompleksowe rozwiązania w obszarze b2b i private label. Nowe inwestycje, które są obecnie realizowane, w połączeniu z know how i ogromnym doświadczeniem naszych specjalistów, zapewnią nam jeszcze większą wydajność oraz jeszcze większe możliwości produkcyjne szczególnie w kategorii żelek

– Marcin Kukliński, Prezes Grupy Otmuchów