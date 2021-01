Grycan gra z WOŚP

- Każdego roku oferujemy naszym Gościom specjalny Deser z Sercem. Kwota z jego sprzedaży zasila cele Fundacji. Tym razem z związku z czasowym zamknięciem lodziarnio-kawiarni, w naszym sklepie internetowym można kupić voucher, który umożliwi odbiór Deseru z Sercem w późniejszym terminie. Gorąco zachęcam do zakupu Deseru z Sercem i udziału w naszych aukcjach internetowych na rzecz WOŚP! – mówi Małgorzata Grycan, współwłaścicielka sieci Grycan – Lody od pokoleń.

Deser z Sercem to trzy kulki lodów w dowolnych smakach udekorowane puszystą bitą śmietaną, polewą truskawkową i maślanym ciasteczkiem w kształcie serca. Voucher na deser kosztuje 10 zł. Można go kupić w weekend Finału WOŚP w sklepie Grycan online. Jego realizacja będzie możliwa we wszystkich lodziarnio kawiarniach Grycan – Lody od pokoleń po zniesieniu obostrzeń dla gastronomii (od dnia ponownego otwarcia lodziarnio-kawiarni do 30 czerwca 2021 roku włącznie).

Deser z Sercem dostępny będzie również do zakupu na wynos w 5 stacjonarnych lodziarnio-kawiarniach w Warszawie: przy ul. Puławskiej, Francuskiej, Grójeckiej, Korkowej i Al. Rzeczpospolitej w od soboty 30 stycznia do niedzieli 31 stycznia 2021 r.

Marka Grycan lody od pokoleń zachęca również do udziału w aukcjach internetowych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

· Dwugodzinna uczta lodowa „Jesz ile chcesz” dla 5-6 osób

· Dwugodzinna uczta lodowa „Jesz ile chcesz” dla 2 osób

· Zamrażarka pełna lodów - wypełniona wybranymi przez zwycięzcę aukcji smakami lodów Grycan, które dostępne są w pudełkach 500ml i 1100 ml.

Oferta sklepu internetowego „Deser z sercem” obowiązuje od piątku 29 stycznia 2021 r.

od godz. 12.00 do niedzieli 31 stycznia 2021 r. do godz. 21.00. Aukcje internetowe na rzecz WOŚP trwają do 4 lutego 2021.