Marka MAOAM przygotowała na Halloween specjalną edycję gum rozpuszczalnych MAOAM Kracher.

Oferta na halloween

Bestsellerowe gumy rozpuszczalne MAOAM Kracher dostępne są teraz w limitowanej odsłonie, w opakowaniu nawiązującym do okazji i w halloweenowych barwach: pomarańczowym, zielonym i czarnym. To wydanie Krachera to 3 smaki – jabłko, pomarańcza i czarna porzeczka.

MAOAM Kracher Halloween 200 g

