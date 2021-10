Halloween. Cukierkowe święto?

Zbliża się Halloween, święto strachów i duchów. Zwyczaj z roku na rok jest coraz bardziej popularny w Polsce, szczególnie wśród najmłodszych. Święto ma dużo wspólnego ze słodyczami poprzez wyzwanie „Cukierek albo Psikus”. Jak branża słodyczy i handlowa postrzega sezon Halloween?

Autor: Barbara Woźniak

Data: 29-10-2021, 08:01

Kluczowym elementem Halloween oprócz tematycznych kostiumów, masek, czy dyniowych lampionów są też słodycze fot. Shutterstock

Obchodzone 31 października Halloween to dla najmłodszych konsumentów okazja do wspólnej rozrywki. Kluczowym elementem Halloween oprócz tematycznych kostiumów, masek, czy dekorowania domu dyniowymi lampami są też słodycze, bowiem tradycją związaną Halloween jest hasło „Cukierek albo Psikus”, które towarzyszy najmłodszym, gdy odwiedzają domy sąsiadów i zbierają łakocie.

Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu w Strefie Premium: "Halloween. Święto nie tylko dyń, ale też słodyczy".



Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Najszersza oferta zawsze dotyczy specjalnie przygotowywanych na Halloween „przerażających” słodyczy i słonych przekąsek, chętnie kupowanych zarówno na spotkania towarzyskie oraz jako upominki dla dzieci chodzących po mieszkaniach by wykupić się od psikusa. Nawiązania do Halloween na opakowaniach znajdziemy również na kategorii, która słabiej kojarzy się z tym świętem, mianowicie na płatkach śniadaniowych – mówi Agnieszka Górnicka, Prezes Zarządu Inquiry.

Cukierek albo psikus

Czy nadchodzące święto Halloween, które coraz mocniej zadomowiło się w Polsce, ma jakikolwiek wpływ na sprzedaż słodyczy w naszym kraju?

- Jest to na pewno dzień i wydarzenie coraz ważniejsze dla naszych klientów, a ponieważ oni uczestniczą w akcjach typu „Cukierek albo psikus”, to my też. W ten sposób odpowiadamy na oczekiwania konsumentów. Dostrzegamy tę okazję, jednak nie wpływa ona mocno na nasze wyniki. Ta okoliczność jak każda inna, gdy nasi klienci potrzebują dedykowanych rozwiązań na poziomie np. opakowań, jest dostrzegana przez firmę. Staramy się na bieżąco sprostać potrzebom naszych konsumentów – mówi Dariusz Orłowski, prezes zarządu firmy Wawel.

- Nie wprowadzamy produktów dedykowanych na ten dzień, ale szeroka gama pralin i cukierków indywidualnie pakowanych, dostępnych w naszym portfolio oraz pozycja lidera w sprzedaży produktów na wagę pozytywnie odbija się na sprzedaży w tym okresie. Oczywiście patrząc całościowo na rynek poprzez dane Nielsen, wzrosty wolumenów w tym czasie są niewielkie, biorąc jednak pod uwagę dynamikę naszej sprzedaży można zauważyć wyraźny ruch – dodaje Monika Kowalewska, dyrektor marketingu Wawel.

Halloween w Polsce

Halloween jest najbardziej popularny jest w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Kanadzie. Do Polski zwyczaj ten zawędrował w latach 90-tych. Jednym z symboli Halloween jest wydrążona i podświetlona od środka dynia. Halloween to dzisiaj już nie tylko zabawa ale i biznes - w USA porównywalnym z Bożym Narodzeniem, a w Polsce o znacznie mniejszym znaczeniu.

- Popularność Halloween w Polsce jest zdecydowanie mniejsza nie tylko w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, ale również do innych europejskich krajów, np. Niemiec, co ma odzwierciedlenie w działaniach sieci handlowych. Wprawdzie pierwsze artykuły na Halloween pojawiły się w większości sklepów w połowie października, ale próżno w nich szukać spektakularnych, okolicznościowych ekspozycji – mówi Agnieszka Górnicka.

- Nie można zapominać, że w Polsce oferta związana z Halloween konkuruje o miejsca na sali sprzedażowej i w gazetkach sklepowych z ofertą zniczy i kwiatów na Wszystkich Świętych, a w niektórych sieciach nawet z już pojawiającymi się słodyczami w świątecznych opakowaniach - mówi też prezes zarządu Inquiry.