HELIO „Najcenniejszą Polską Marką” w branży bakaliowej wg Gazety Finansowej

Jak wyjaśnia redakcja Gazety Finansowej – Firmy, które prezentujemy na naszej liście są stabilne, a marki cenione i budzą dobre skojarzenia. Dzieje się tak dzięki wysokiej jakości produktów i usług, które oferują. Nie bez znaczenia jest też zapewne moda na polskość. Z badania przeprowadzonego przez Open Research wynika, że Polacy są patriotami na zakupach, jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych i chcą wiedzieć, skąd pochodzi produkt, który kupują: aż 47 proc. to zdecydowani patrioci, 44 proc. jest raczej zainteresowanych krajem pochodzenia kupowanego towaru.

W ostatnim roku przychody ze sprzedaży HELIO wyniosły ok. ćwierć miliarda złotych przy imponującej jak na branżę dynamice wzrostów (40% r/r.). Sprzedaż wzrosła zarówno w zakresie marek własnych i producenckich. Uznanie wobec marki HELIO zostało potwierdzone prestiżowymi nagrodami, np. Superprodukt Świata Kobiety 2019, Infulencer’s Top 2020, Medal Europejski 2020, 2 Złote Laury Konsumenta 2020 (kategorie: dodatki do ciast; bakalie), Złoty Paragon 2020 – Nagroda Kupców Polskich (kategorie: lider sprzedaży – produkty spożywcze BIO i EKO; oraz wyróżnienie lider sprzedaży – bakalie, półprodukty i produkty do pieczenia ciast), 4 Złote Perły Rynku FMCG 2020 (kategorie: słone i słodkie przekąski; bakalie i przekąski bakaliowe; przekąski fit; produkty EKO, BIO, VEGE). Marka HELIO została doceniona we wszystkich strategicznych dla niej obszarach. Branżowi eksperci docenili w szczególności działania budujące wizerunek zdrowej marki. Dzięki konsekwentnie realizowanej i spójnej komunikacji marketingowej HELIO cieszy się dziś olbrzymim zaufaniem konsumentów – podsumował Grzegorz Sobociński, kierownik biura zarządu i marketingu.

Grzegorz Sobociński

HELIO S.A. jest potentatem rynku bakalii i mas do ciast w Polsce, zaś jej zakład jest jednym największych kompleksów produkcyjno-magazynowych w branży bakaliowej w Europie. Zakład HELIO certyfikowany jest wg międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności BRC - Global Standard for Food Safety, który uważany jest za wzorzec dla najlepszych praktyk w przemyśle spożywczym. W ofercie firmy znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy i polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki. Produkty sprzedawane są pod parasolową marką HELIO, a także pod wieloma markami własnymi dostępnymi w największych sieciach handlowych w Polsce i Europie.

Przedsiębiorstwo zostało założone w 1992 r. Od 2007 r. papiery wartościowe spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stabilna struktura właścicielska oraz konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, w tym permanentne inwestycje w markę i infrastrukturę to istotne przewagi konkurencyjne HELIO.