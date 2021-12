HELIO to marka intratna dla detalistów, ale też magia społecznej odpowiedzialności biznesu

Przed nami magiczny, a zarazem lukratywny dla detalistów czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Mając w pamięci dziecięce wspomnienie „Opowieści Wigilijnej” autorstwa Charlesa Dickensa, postanowiliśmy odczarować dziś wizerunek kupców jako skąpców, dbających jedynie o pomnażanie swojego majątku niczym Ebenezer Scrooge. Zajrzyjmy zatem w serce bestsellerowej w okresie przedświątecznym marki HELIO, której zrównoważony rozwój nie jest pustym sloganem, lecz faktem popartym licznymi działaniami na co dzień, a nie tylko od święta.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Helio SA

Data: 09-12-2021, 15:29

HELIO to rynkowy ekspert w dziedzinie bakalii i mas do ciast, dysponujący jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów w branży w Europie, certyfikowanym najwyższym międzynarodowym standardem BRC. 30 lat uczciwej aktywności na rynku zapewniły HELIO wzorową renomę i reputację. W 2021 r. marka HELIO została przy tym wyceniona najwyżej w branży bakaliowej w prestiżowym rankingu najcenniejszych polskich marek opracowanym przez redakcje Gazety Finansowej oraz Rzeczpospolitej. Są to bez wątpienia istotne przewagi konkurencyjne HELIO. W kontekście magii zbliżających się Świąt spójrzmy jednak na HELIO nie tylko z chłodnej perspektywy „szkiełka i oka”, lecz także charakterystycznej dla Spółki troski o zrównoważony rozwój.

Mimo technologicznego postępu HELIO zachowuje bowiem godną pochwały harmonię ze środowiskiem i otoczeniem społecznym. Od 30 lat, tj. od początku działalności HELIO strategia zrównoważonego rozwoju wpisana jest w jego kulturę organizacyjną. Mając na uwadze rodzinny rodowód firmy, przedsiębiorstwo od zawsze starało się dbać o kwestie społeczne, żyć w zgodzie z naturą, a przy tym zgodnie z obowiązującym prawem i etyką biznesu.

Misja Helio

Tworzymy razem zdrową i smaczną rzeczywistość dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Działamy pro bono

Od lat angażujemy się w działania prospołeczne. Pomagamy nie dla poklasku lecz dla idei. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, a CSR to dla nas misja, a nie promocja. Angażujemy się w wiele inicjatyw prospołecznych zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Wsparliśmy m.in. takie projekty jak Gwiazdka z Gwiazdami dla dzieci z domów dziecka, konkursy chopinowskie dla dzieci, liczne zawody, rajdy, turnieje sportowe (np. coroczne Mistrzostwa Polski/Świata w Piłce Nożnej Dzieci z Domów Dziecka), konferencje naukowe (np. Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, Kongres Psychologii Sportu), kampanie prospołeczne (np. Piękna bo zdrowia), czy chociażby pracowników służby zdrowia w czasie pandemii.

Olewamy olej palmowy

Opracowaliśmy technologię, która pozwala skutecznie eliminować olej palmowy z naszych produktów. Współpracujemy również z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „Nie jem palmowego - chronię Orangutany”.

Stawiamy na wiedzę

Posiadamy własną doświadczalną plantację orzecha włoskiego. Posadziliśmy na niej kilkaset drzew orzecha włoskiego w różnych odmianach. Dzięki temu nie tylko chcemy przyczynić się do zwiększenia wydajności upraw orzecha włoskiego w Polsce, lecz także, a może przede wszystkim zostawić ślad w międzypokoleniowej historii Brochowa, Mazowsza, Polski.

Inwestujemy w środowisko

Szanujemy zasoby Matki Ziemi dlatego wdrożyliśmy politykę środowiskową. Nasze zaangażowanie widoczne jest na każdym poziomie, począwszy od pojemników dla pracowników na nakrętki i zużyte baterie, po inwestycje w specjalistyczne inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak obieg zamknięty wód technologicznych, czy farma fotowoltaiczna.

Zapewniamy drugie życie opakowań

Stawiamy na recycling inwestując w odpowiednie i nowoczesne maszyny. Segregujesz w domu śmieci? My też! Choć chcielibyśmy by ich nie było, codziennie mierzymy się z rzeczywistością, tak jak Ty! Segregujemy, kompresujemy, recycling'ujemy używając profesjonalnych narzędzi… drobiazg? Nie sądzę, bo każdy z nas ma realny wpływ na środowisko!

Stoją za nami fakty i liczby

Redukujemy zużycie wody, energii i paliw

spadek o 39% zużycia paliw płynnych w okresie 2018-2020

spadek o 26% wskaźnika zużycia wody do wartości sprzedaży w okresie 2018-2020

spadek o 21% wskaźnika zużycia energii do wartości sprzedaży w okresie 2018-2020

spadek o 7% zużycia gazu ziemnego w okresie 2018–2020

Promujemy zdrowe nawyki konsumenckie

HELIO to know-how & … dziesiątki milionów złotych bagażu doświadczeń w kampaniach cross-mediowych.

Kampanie mediowe HELIO wyróżniają się na tle branży:

rekordowymi zasięgami

wycenami budżetowymi

kreatywnością

skutecznością

DBAMY O STANDARDY Nasze produkty posiadają wiarygodne świadectwa potwierdzające ich wyjątkowość.