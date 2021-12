Herbapol rozszerza portfolio o kategorię cukierków

Marka Herbapol wprowadza na rynek produkt z nowej kategorii. To innowacyjne cukierki ziołowo-owocowe, które skutecznie oczyszczą język, a co za tym idzie odświeżą oddech.

Cukierki od Herbapolu; fot. mat.pras.

- Nowość marki Herbapol łączy w sobie benefity trzech kategorii kojarzonych z odświeżeniem jamy ustnej: cukierków ziołowych, gum do żucia oraz produktów odświeżających oddech. Dzięki temu rozwiązaniu, konsument może teraz sięgnąć tylko po jeden produkt, który oprócz funkcji związanych z higieną ma także przyjemny smak. Co więcej, cukierki odświeżające posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – to dla nas dowód na to, że stworzyliśmy naprawdę dobry i potrzebny produkt - mówi Magdalena Mikołajczyk, Junior Brand Manager.

Innowacyjne cukierki od Herbapolu

Warto wiedzieć, że jedną z głównych przyczyn nieświeżego oddechu jest osad na języku, ale zatopione w owocowo-ziołowych cukierkach zmielone nasiona lnu działają jak „peeling” dla języka efektywnie go czyszcząc. Funkcjonalność tego produktu oprócz wspomnianych już nasion lnu oparta jest również o zawarty w cukierkach cynk, który dba o prawidłowy poziom pH oraz naturalny olejek miętowy i mentol odświeżające oddech.

Odświeżające oddech i smaczne cukierki Herbapol pojawią się na sklepowych półkach już w grudniu. Od dzisiaj można je kupić na e-herbapol.com.pl w czterech owocowo-ziołowych smakach: czarna porzeczka z kwiatem czarnego bzu, pomarańcza z szałwią, cytryna z eukaliptusem oraz poziomka z pokrzywą. Opakowanie to zapewniający prawidłową higienę blister w wygodnym pudełku.