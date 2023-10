Adam Foods Biscuit Group, właściciel między innymi marek Cuétara i Artiach, 5 października sfinalizował przejęcie jednego z największych producentów ciastek, wafli i krakersów w Europie Środkowo-Wschodniej – firmy dr Gerard od funduszu inwestycyjnego Bridgepoint. To strategiczne przejęcie wzmocni pozycję Adam Foods na rynku i nada ważny impuls międzynarodowemu rozwojowi grupy.

– Przejęcie firmy dr Gerard jest ważnym krokiem w rozwoju naszej międzynarodowej działalności. Zapewni nam ono duże możliwości wzrostu i wprowadzania innowacji, a przede wszystkim pomoże produkować coraz lepsze ciastka na bazie innowacyjnych, smakowitych receptur dostosowanych do trendów rynkowych – mówi José Manuel Faría , dyrektor generalny segmentu ciastek w Adam Foods.

– Zmiana właścicielska jest wielką szansą dla naszej firmy, ponieważ dołączamy do grupy biznesowej o silnych fundamentach i długiej tradycji w Europie, zachowując jednocześnie elastyczność, dynamikę i pasję do jakości, które charakteryzują zarówno firmę dr Gerard, jak i Adam Foods. Możliwa jest też synergia wynikająca z różnorodności portfolio ciastek, które obie firmy mają do zaoferowania – mówi Jarosław Zawadzki, prezes firmy dr Gerard.