Holenderscy marines skarżą się na wielkanocne prezenty, jakie otrzymali w tym tygodniu od marynarki wojennej (Koninklijke Marine) - informuje dziennik „De Telegraaf”. Okazuje się, że paczki zawierały cebulki kwiatowe, które wyglądały jak słodycze, w efekcie czego część obradowanych po prostu je zjadła.

Zajączek przyniósł żołnierzom cebulki kwiatowe, a ci je zjedli, bo myśleli, że to cukierki /fot. Shutterstock

Pudełko z cukierkami

"Pudełko, które spadło na wycieraczkę, zawierało dziewięć kolorowych kuleczek i kartkę z podziękowaniem za ich wysiłki. Nie wyjaśniono jednak, czym były owe kulki" - czytamy w dzienniku.

Tymczasem opakowanie zawierało specjalny rodzaj cebulek kwiatowych. "Myślałem, że to kolorowe cukierki zawierające orzeszki z czekoladą" - skarży się jeden z marynarzy, który wskazuje, że w pudełku nie było żadnej informacji, co się w nim znajduje.

"De Telegraaf" przytacza wpisy z mediów społecznościowych, gdzie zaskoczeni marines wymieniają się teoriami, co zawiera prezent od ich pracodawcy. Jedna z teorii brzmiała, że są to musujące "bomby" do kąpieli.

"Żałujemy, że producent nie załączył informacji o zawartości pudełka" - poinformowała w emailu swoich pracowników Koninklijke Marine. Dodała szczegółową informację, co zawiera opakowanie z wielkanocnym prezentem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl