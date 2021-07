ID Logistics rozpoczyna obsługę sklepu internetowego Lindt and Sprüngli

ID Logistics, specjalista w zakresie dedykowanych rozwiązań logistyki kontraktowej, rozszerzył współpracę z Lindt&Sprüngli (Poland), światowym liderem na rynku czekolady premium, i rozpoczął obsługę sprzedaży internetowej tego producenta w centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim.

Centrum dystrybucyjne w Grodzisku Mazowieckim centralizuje obsługę wszystkich kanałów sprzedaży światowego producenta czekolady w Polsce

Procesy magazynowe są dostosowane do obsługi e-commerce

ID Logistics współpracuje z Lindt&Sprüngli (Poland) już od ponad 11 lat i zarządza jego jedynym w Polsce centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim. Do tej pory składowane tu wyroby czekoladowe i praliny dostarczane były do ponad 800 punktów sprzedaży, w tym sklepów, sieci handlowych i hurtowni. Po rozszerzeniu współpracy między firmami, od 2 kwartału br. w grodziskim centrum dystrybucyjnym obsługiwane są także zamówienia e-commerce dla klientów robiących zakupy w sklepie online. To oznacza, że ID Logistics zapewnia teraz kompleksową obsługę magazynową wszystkich kanałów sprzedaży Lindt&Sprüngli (Poland).

- Dynamicznie rosnąca liczba zamówień sklepu online spowodowała, że zdecydowaliśmy się na uruchomienie ich centralnej obsługi w magazynie w Grodzisku. Dodatkowo chcieliśmy wykorzystać doświadczenie naszego partnera logistycznego, ID Logistics, w organizacji dystrybucji dla kanału e-commerce – mówi dr Filip Kamiński, kierownik ds. łańcucha dostaw, Lindt&Sprüngli (Poland).

Obsługa magazynowa i procesy dostosowane do e-commerce

W ramach obsługi e-commerce, ID Logistics odpowiada za przyjęcie zamówień, ich kompletację, pakowanie oraz przygotowanie do odbioru przez firmę kurierską, wraz z obsługą zwrotów i reklamacji.

- Rozszerzenie obsługi magazynowej, gdzie najmniejszą jednostką był karton, o fulfillment i kompletację zamówień pickingu sztukowego, wymagało zaprojektowania i wdrożenia nowych procesów. Wprowadziliśmy zmiany w organizacji miejsc składowania i kompletowania zamówień, wyznaczyliśmy też dedykowany zespół pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez naszego klienta – mówi Marcin Papuga, dyrektor centrum dystrybucyjnego w Grodzisku Mazowieckim.

Specjalna strefa co-packingu dla e-commerce

W grodziskim magazynie wydzielono dodatkową strefę co-packingu, tzw. dark store, z ograniczonym dostępem, dodatkowymi regałami do składowania i wyposażeniem dostosowanym do obsługi zamówień internetowych. Wykorzystano tu m.in. specjalne stoły i wózki do kompletacji zamówień, zainstalowano dodatkowe separatory do regałów. W ramach usługi co-packingu ID Logistics odpowiada za pakowanie zamówionych w e-sklepie wyrobów czekoladowych w specjalne opakowania firmowe Lindt&Sprüngli, z wkładami chłodzącymi. Przygotowywane są też spersonalizowane zestawy prezentowe, tj. gift boxy czy zestawy promocyjne PICK&MIX - Słodka Niespodzianka.

- Po uruchomieniu w bardzo szybkim tempie operacji dla e-commerce, w grodziskim centrum dystrybucji zaczęliśmy przygotowania do obsługi szczytu sprzedażowego, który zacznie się na jesieni. Wspólnie z Lindt&Sprüngli będziemy też wdrażać kolejne rozwiązania, w tym automatyzację, które zwiększą efektywność procesów magazynowych, zarówno dla e-commerce jak i sprzedaży stacjonarnej – zapowiada Marcin Papuga.

Centrum dystrybucyjne w Grodzisku Mazowieckim

Centrum dystrybucyjne Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim o powierzchni 7,6 tys. mkw., z 13 tys. miejsc paletowych, uruchomione zostało w czerwcu 2020 r. Obiekt spełnia restrykcyjne wymogi związane ze składowaniem i obsługą logistyczną produktów wrażliwych, do jakich zaliczają się czekolady i wyroby czekoladowe. Utrzymywana jest tu ściśle kontrolowana temperatura 12°-16°C, z zachowaniem stałego poziomu wilgotności powietrza na poziomie maks. 65 proc. Zespół ID Logistics zarządza kompleksowymi procesami magazynowymi dla sprzedaży stacjonarnej i e-commerce (składowanie, zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień, co-packing, obsługa zwrotów i reklamacji) oraz dystrybucję wyrobów czekoladowych do punktów dostaw (dedykowany transport FTL).