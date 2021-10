Ile kcal ma Zestaw Maty?

Ile kalorii ma Zestaw Maty z McDonald's? Promowany przez rapera Matę zestaw składa się z napoju Matcha Latte, frytek i potrójnego burgera.

Zestaw Maty McDonald zawiera 1119 kcal i 44,5 g cukrów - to połowa dziennego zapotrzebowania energetycznego dla nastolatka.

Co wchodzi w skład zestawu?

Matcha latte: porcja zawiera 241 kcal, 9,2 g tłuszczu i 36 g cukru.

Średnie frytki: 330 kcal, 16 g tłuszczu i 1 g soli

Potrójny cheeseburger: 548 kcal, w tym 31 g tłuszczu (w tym 15 g tłuszczów nasyconych), 8,5 g cukru i 2,7 g soli.

Od 18 października do 21 listopada w McDonalds można zamówić zestaw znanego rapera - Maty. Znajdą się w nim potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki.

Zestaw Maty kosztuje 18 zł. Klienci McDonald's mogą go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH.

Mata to pierwszy polski artysta, który został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Matą, powstała kolekcja ubrań, łącząca charakterystyczny styl rapera z estetyką marki.

Dietetycy krytykują zestaw Maty z McDonalds

Katarzyna Bosacka znana z krytycznego podejścia do składu produktów spożywczych wzięła na warsztat zestaw Maty z McDonalds. Jak go oceniła?

- Dlaczego dzieci jedzą śmieci? Bo bez obciachu promują je znane nazwiska. Od dzisiaj w McDonald's można kupić zestaw, który powstał we współpracy sieci z raperem - „Matą” Michałem Matczakiem. Mata to artysta, który bije rekordy popularności głównie wśród młodego pokolenia i tu pojawia się pytanie: Czy współpraca rapera z McDonald's i tym samym promowanie przez niego jedzenia typu fast-food wśród młodzieży jest fair? 🤯 Wątpliwe - czytamy na Facebooku.

Mata i McDonalds - dobrana para?

Eksperci podkreślają, że biznesowo współpraca Maty i McDonald's może być korzystna dla obu stron.

- To, że Mata dostaje swój własny zestaw podniesie jego prestiż jako artysty i celebryty. Za tym pójdą kolejne kontrakty reklamowe, a o samym Matczaku zrobi się znowu głośno, dzięki czemu jego kolejna płyta znowu się świetnie sprzeda. Tak wygląda biznes (zwłaszcza ten show biznes). Mata (a dokładniej jego managerowie) muszą zdawać sobie sprawę, że to nie będzie trwało wiecznie, sława przemija, za rok czy dwa lata pojawi się kolejna gwiazda (z Tik Toka czy Youtube), która przyćmi Mate i tak to się kręci - ocenia dla Wirtualnych Mediów Wojciech Kardyś, specjalista ds. marketingu i współwłaściciel agencji Good For You.