Czy wiosną zajadamy się czekoladą? Ile tabliczek tej słodkości ląduje w naszym koszyku zakupowym? Jaki jest TOP 10 najczęściej wybieranych marek czekolad wśród polskich konsumentów? Oto najnowsze badanie, które powstało na podstawie paragonów dodanych do popularnej aplikacji zakupowej.

fot. JS

Czekoladowe trendy 2023. Czy Polacy oszczędzają na słodkościach?

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Spośród ponad miliona paragonów z kategorii „żywność”, wprowadzonych przez badanych użytkowników w okresie 12 miesięcy, wyodrębniliśmy te, na których znajdowała się czekolada w tabliczkach. Na tej podstawie sporządziliśmy raport, z którego płyną ciekawe wnioski – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Spoglądając na dane w ujęciu rocznym gołym okiem widać, że zainteresowanie czekoladą zmniejsza się w okresie letnim. Największy spadek w zakupach odnotowano w maju, a obniżona aktywność zakupowa tego smakołyku trwa aż do sierpnia. Dopiero wraz z nadejściem września konsumenci chętniej sięgali po tę słodkość i czekoladowa passa trwała aż do lutego. Możliwe, że czekolada to jeden ze sposobów radzenia sobie z jesienno-zimową chandrą wśród polskich konsumentów. Latem natomiast częściej decydujemy się na lody.

– Największe wzrosty w „czekoladowych zakupach” zauważyliśmy w kwietniu i grudniu 2022 oraz marcu 2023 roku. Święta takie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie nie mogą się odbyć bez czekoladowych smakołyków. Co ciekawe, w miesiącach poświątecznych tj. maj czy styczeń zauważyliśmy spadek w zakupach tej słodkości. Być może to efekt “zapasów” słodyczy, które zjadamy długo po świętach lub oszczędności, bo jak wiadomo Wielkanoc, a w szczególności Boże Narodzenie potrafią być bardzo kosztowne – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon.

Słodkie zakupy, ale z głową: ile tabliczek czekolady najczęściej ląduje w naszym koszyku zakupowym?

Bardzo ciekawe jest również zestawienie obrazujące liczbę czekolad na jednym paragonie. Niemal 90 proc. naszych wyborów to jedna i dwie tabliczki czekolady. Prawdziwi czekoladoholicy, którzy wrzucają do koszyka 4 lub więcej czekolad to zdecydowana mniejszość. Taka liczba tabliczek na jednym dowodzie zakupu znalazła się na 5,5 proc. paragonów ujętych w badaniu.



– Warto zauważyć, że na przestrzeni lat znacznie zmieniły się proporcje w liczbie czekolad, kupowanych podczas jednych zakupów. Dwa lata temu informowaliśmy, że jedna czekolada znalazła się na 54 proc. paragonów ujętych w analizie. W tym roku nasze preferencje znacznie się zmieniły i częściej sięgamy tylko po jedną czekoladę - stanowi ona 73 proc. naszych wyborów – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon. – Bardzo możliwe, że taka tendencja wynika z oszczędności. Szalejąca inflacja dość mocno daje o sobie znać, co znacznie modyfikuje nasze decyzje zakupowe. Prawdopodobna jest także zmiana nawyków w codziennej diecie – dodaje.

Czekoladowy TOP 10: jakie czekolady są hitem wśród polskich konsumentów?

W ciągu ostatniego roku wśród analizowanych czekolad marką numer jeden jest Milka. Kolejne miejsca na podium należą do marek własnych Lidla (miejsce drugie) i Biedronki (miejsce trzecie). W zestawieniu 10 najchętniej kupowanych marek czekolad znalazły się także: Wedel, Wawel, Ritter, Nussbeisser, Lindt, Schogetten oraz Merci.





fot. materiały prasowe

