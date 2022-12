Ile kosztują teraz makowce i serniki w popularnych sieciach handlowych? Wigilia i Boże Narodzenie to zdecydowanie czas ciast, których nie powinno zabraknąć na świątecznych stołach. Ile za nie zapłacimy? Sprawdziliśmy.

Do świąt Bożego Narodzenia coraz mniej czasu, tak samo zresztą jak i na przygotowania do nich. A skoro Boże Narodzenie, to także wigilia, czyli wieczerza, podczas której na stołach będą królowały ryby, pierogi, barszcz wigilijny oraz świąteczne wypieki.

Ciasta na wigilię i Boże Narodzenie

I jeśli chodzi o te ostatnie - od lat na naszych stołach w tym czasie nieodmiennie królują wszelkiego rodzaju makowce i serniki, ale także babki, keksy i pierniki.

Sieci handlowe oferują je w przeróżnych cenach, część z nich proponuje także alternatywy na święta.

Jakie ciasta znajdziemy na półkach popularnych sklepów i ile kosztują?

Lidl - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Lidl piernik 7,99/450 g od poniedziałku 12.12 Lidl babka z białą lub ciemną belgijską czekoladą 12,99/500 g od poniedziałku 12.12 Lidl babka o smaku waniliowym 7,49/400 g od poniedziałku 12.12 Lidl babka marcepanowa 10,99/435 g od poniedziałku 12.12 Lidl makowiec premium 16,99/600 g od poniedziałku 12.12 Lidl makowiec 9,99/500 g od poniedziałku 12.12

Biedronka - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Biedronka babka marmurkowa w polewie czekoladowej 9,99 zł/450 g 8-14.12 Biedronka piernik brzozowski z marmoladą śliwkową 5,99 zł/300 g 8-14.12 Biedronka babka DanCake 5,79 zł/250 g w ofercie aż do świąt Biedronka ciasto strucla DanCake 11,99 zł/500 g w ofercie aż do świąt Biedronka makowiec Słodka Kraina 11,99 zł/500 g w ofercie aż do świąt Biedronka piernik z marmoladą Słodka Kraina 5,99 zł/500 g w ofercie aż do świąt Biedronka rolada świąteczna Dan Cake 9,99 zł/370 g w ofercie aż do świąt

Kaufland - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Kaufland ciasto Gran Panettone 26,99 zł/1 kg 24.11-24.12 Kaufland makowiec Premium w belgijskiej czekoladzie z bakaliami 16,99 zł/500 g 24.11-24.12 Kaufland piernik brzozowski 5,99 zł/300 g 24.11-24.12 Kaufland piernik Premium w belgijskiej czekoladzie z bakaliami 13,99 zł/300 g 24.11-24.12 Kaufland sernik Firmowy Premium 2,89 zł/100 g 8-14.12 Kaufland ciasto piernikowe 2,69 zł/100 g 8-14.12 Kaufland ciasto Miodownik 2,59 zł/100 g 8-14.12

Auchan - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Auchan babka cytrynowa 6,99 zł/250 g 8-14.12 Auchan ciasto karmelowe 8,99 zł/400 g 8-14.12 Auchan rolada świąteczna 9,29 zł/370 g 8-14.12 Auchan ciasto piernikowe z nadzieniem wiśniowym 7,99 zł/400 g 8-14.12 Auchan keks angielski 11,90 zł/450 g 8-14.12 Auchan ciasto miodowe ze słonecznikiem 29,99 zł/400 g 8-14.12

Dino - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Dino ciasto korzenne z nadzieniem śliwkowym 5,49 zł/350 g 7-13.12

Netto - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Netto piernik długodojrzewający 7,99 zł/500 g 8-14.12 Netto makowiec 7,99 zł/450 g 8-14.12 Netto keks angielski 11,99 zł/450 g 8-14.12

Carrefour - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Carrefour piernik 22,99 zł/420 g 6-24.12 Carrefour sękacz 44,99 zł/500 g 6-24.12 Carrefour makowiec 16,99 zł/350 g 6-24.12

Aldi - ceny ciast na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Aldi babka tradycyjna z belgijską czekoladą 12,99 zł/500 g 12-18.12 Aldi piernik długo dojrzewający 6,49 zł/500 g 12-18.12 Aldi keks premium 12,49 zł/400 g 12-18.12 Aldi włoska babka Panettone 29,99 zł/7500 g/1 kg 12-18.12 Aldi ciasto korzenne 11,49 zł/350 g 12-18.12

