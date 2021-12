Jak inflacja wpływa na ceny czekolady? Terravita ostrzega

– Inflacja cen surowców r/r waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nie pozwala to na utrzymanie cen wyrobu gotowego na dotychczasowym poziomie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Janusz Łyczak, kierownik marketingu w firmie Terravita.

Autor: Anna Wrona

Data: 15-12-2021, 12:05

Jak inflacja wpływa na ceny czekolady? Terravita ostrzega: Czekają nas podwyżki. fot. unsplash

Terravita: Inwestycje 2021

Jak mówi Janusz Łyczak, kierownik marketingu w Terravita rok 2021 spółka zalicza do udanych. Firma zakupiła jeden z najnowocześniejszych w Europie agregatów do produkcji tabliczek czekoladowych, co pozwoliło znacząco zwiększyć moce produkcyjne oraz poszerzyło możliwości technologiczne związane z produkcją czekolad.

– W 2021 roku wprowadziliśmy na rynek tabliczki w całkowicie nowej odsłonie. Nowe, przeznaczone w 100% do recyklingu opakowanie z pewnością będzie dostrzeżone przez konsumentów na półkach sklepowych, a nowy kształt tabliczek oraz smak doceniony przez smakoszy – mówi Janusz Łyczak.

Mijający rok był również bardzo dobry dla drugiego filaru działalności Terravita związanego z produkcją półproduktów cukierniczych (czekolady rzemieślnicze i przemysłowe, polewy cukiernicze, kremy termostabilne, kremy do nadziewania), których sprzedaż r/r już kilka lat z rzędu rośnie o ponad 100%.

Branża czekoladowa: Wyzwania 2022

Zdaniem Janusza Łyczaka, największym wyzwaniem dla całej branży w nadchodzącym roku będzie, obok sytuacji pandemicznej i zmiany zachowań konsumenckich, presja inflacyjna oraz ogromny wzrost kosztów działalności związany z podwyżką cen energii.

– Branża będzie zmuszona podnieść ceny swoich produktów. Jak konsumenci zareagują na zmianę cen i w jak dużym stopniu przełoży się to na zakupy, zobaczymy w najbliższym czasie – dodaje.

Inflacja cen surowców

– W wyniku zbiegu kilku niesprzyjających okoliczności, jak słabe zbiory, ograniczona dostępność kontenerów na kierunku Azja Wsch- Europa oraz Afryka Płn-Europa, słabość rodzimej waluty oraz spekulacje na giełdach surowcowych, inflacja cen surowców r/r waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nie pozwala to na utrzymanie cen wyrobu gotowego na dotychczasowym poziomie. Cena jest zawsze pochodną dostępności, czyli za odpowiednie pieniądze surowce są dostępne, ale ma się to wówczas nijak do rentowności na produkcie. Normą są opóźnienia w dostawach, powoływanie się na siłę wyższą, nierzetelnych kontrahentów oraz problemy z szeroko rozumianą logistyką dostaw – wymienia kierownik marketingu w Terravita.