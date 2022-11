Cieszynki to przekąski, ale także nazwa gestu radości, który wykonują zawodnicy po zdobyciu bramki. Rusza konkurs na cieszynkę, którą wykona Robert Lewandowski.

Jak stworzyć cieszynkę dla Roberta Lewandowskiego? Fot. Mikolaj Barbanell/shutterstock

Przekąski w trakcie meczów

- Dwie trzecie kibiców w trakcie meczów sięga po przekąski tłuste i słone lub pełne cukru. Zdrowe alternatywy goszczą na stołach zdecydowanie rzadziej - wybiera je często lub czasami zaledwie 42 proc. kibiców. Jednocześnie wiele osób zaznacza, że częściej chciałoby sięgać po owoce czy bakalie - wynika z badania zrealizowanego dla marki Foods by Ann.

Cieszynki od Anny i Roberta Lewandowskich

Anna i Robert Lewandowscy stworzyli przekąski o nazwie Cieszynki. - Znajdziemy wśród nich wegańskie i naturalne batony daktylowe o smaku pomarańczy i słonego migdału, orzechy nerkowca w papryce lub ziołach prowansalskich bez oleju palmowego oraz naturalny napój energetyczny bez dodatku cukru i konserwantów z dodatkiem naturalnej kofeiny - informują.

Jak stworzyć cieszynkę dla Roberta Lewandowskiego?

Cieszynki to przekąski, ale także nazwa gestu radości, który wykonują zawodnicy po zdobyciu bramki. Podczas mundialu kibice mają okazję, aby wymyślić cieszynkę, którą wykona napastnik Robert Lewandowski.

Konkurs na cieszynkę Lewandowskiego

Aby to zrobić, należy kupić dowolny produkt Cieszynek, zarejestrować się na stronie cieszynki.pl i nagrać wideo z własnym gestem radości. Produkty dostępne są na foodsbyann.com i stacjonarnie w sieci Lidl.

Nagrody w konkursie Cieszynek

Jak podają organizatorzy konkursu, nagrodą główną jest wykonanie przez Roberta Lewandowskiego zwycięskiej cieszynki uczestnika wyłonionego spośród zwycięskich zgłoszeń nagród tygodniowych I stopnia.

Nagrody tygodniowe:

- nagroda I stopnia: Xbox Series X wraz z grą FIFA 2023 - 4 nagrody,

- nagroda II stopnia: T-shirt z podpisem Roberta Lewandowskiego i Anny Lewandowskiej - 4 nagrody,

- nagroda III stopnia: piłka do gry w piłkę nożną z podpisem Roberta Lewandowskiego i Anny Lewandowskiej - 4 nagrody,

- nagroda IV stopnia: voucher na zakup cateringu dietetycznego o wartości 500 zł w sklepie internetowym supermenu.com.pl - 20 nagród,

- nagroda V stopnia: voucher na kwotę 500 zł do sklepu 4F - 4 nagrody,

- nagroda VI stopnia: voucher na kwotę 300 zł do sklepu foodsbyann.com - 20 nagród,

- nagroda VII stopnia: voucher na kwotę 50 zł do sieci sklepów Lidl - 20 nagród.

W każdej turze wyboru zwycięzców można wygrać maksymalnie trzy nagrody tygodniowe. Ponadto zwycięzca nagrody tygodniowej I stopnia może wygrać nagrodę główną.

