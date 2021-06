Jak marka może zweryfikować influencera?

- Nie jest sztuką nawiązanie współpracy z zasięgowym twórcą, sztuką jest znalezienie takiego, który będzie spójny z wartościami brandu - mówi nam Dominika Tuniewicz, Influencer Marketing Manager w LTTM

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 25-06-2021, 14:16

Dominika Tuniewicz, Influencer Marketing Manager w LTTM podpowiada jak marki mogą zweryfikować influencerów. fot. mat. pras.

Lody Ekipy to sukces poparty profesjonalizmem twórców, ale i dobrą strategią marketingową.

Influencer powinien być spójny z wartościami naszej marki.

Jak zweryfikować influencera pod kątem współpracy z naszym brandem?

Lody Ekipa - sukces poparty strategią

Dominika Tuniewicz wskazuje, że na sukces Ekipy składają się zarówno profesjonalni, zaangażowani twórcy, jak i również dobrze poprowadzona strategia marketingowa, przygotowana na podstawie dogłębnej analizy odbiorców i ich potrzeb.

- Influencer marketing to idealne narzędzie oferujące marketerom szerokie pole eksploatacji, dzięki możliwościom precyzyjnego i indywidualnego dotarcia do konsumentów nawet z niewielkim budżetem. Influencer nie tylko reklamuje produkt, ale również pracuje nad relacją między marką a konsumentem zwiększając świadomość klienta oraz generując indywidualne doświadczenia. Influencer tak naprawdę jest osobą, która ma wpływ na decyzje oraz zachowania odbiorców poprzez nawiązaną z nimi relację - dodaje.

Influencer musi być spójny z wartościami marki

Ekspertka podkreśla, że w doborze odpowiedniego twórcy do naszego produktu warto zastanowić się, jaki cel komunikacyjny chcemy osiągnąć oraz do jakiej grupy odbiorców chcemy dotrzeć.

- Następnie należy określić budżet, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na te działania. Znając odpowiedzi na te pytania, możemy przejść do kolejnej kwestii, czyli zastanowić się nad tym czy nasza marka pasuje do danego influencera oraz, czy z jego pomocą osiągniemy nasz cel? Nie jest sztuką nawiązanie współpracy z zasięgowym twórcą, sztuką jest znalezienie takiego, który będzie spójny z wartościami brandu - mówi.

Tuniewicz wskazuje, że marka powinna wsłuchać się w głos odbiorców treści samych twórców.

- Nasza realizacja dla PizzaPortal – teoretycznie dla serwisu oferującego zamówienia z dostawą pasowaliby influencerzy związani z gastronomią, my jednak posłuchaliśmy potrzeb odbiorców naszych twórców i dzięki zaangażowaniu dwóch zdolnych gamerów – PLKD i Kalucha wygenerowaliśmy dla klienta obrót w wysokości 180 tysięcy złotych. Wiedzę, co robić i jak to robić, zapewnia nam w LTTM dział Network Management, który jest odpowiedzialny za wsparcie kanałów m.in. w docieraniu do coraz szerszych grup odbiorców i wie najlepiej do kogo aktualnie trafiają treści danego twórcy - wskazuje.

Jak zweryfikować influencera?

Influencer Marketing Manager w LTTM wskazuje, że pierwszy krok to dokładne przeanalizowanie profili influencera w mediach społecznościowych.

- Jakie kwestie porusza? W jak wielu kampaniach wziął udział, oraz z jakimi markami jest kojarzony? Proponowanie współpracy twórcy, gdzie tydzień wcześniej pojawiła się konkurencja nie ma sensu - mówi Dominika Tuniewicz.

Drugi krok to weryfikacja zaangażowania oraz stosunek materiałów organicznych do płatnych.

- Najważniejsze powinny być dla nas zasięgi i dotarcie do unikatowych użytkowników, co jest dużo bardziej wartościowym wskaźnikiem niż polubienia i komentarze - wskazuje specjalistka.

Trzecim ważnym aspektem jest także współczynnik przeklików, czy konwersje.

- Tu z pomocą mogą przyjść powszechnie dostępne narzędzia do analizy (m.in. InfluTool, Social Blade, Modash) oraz rankingi influencerów. Nie można na nich polegać w stu procentach (uwzględniają również celebrytów, w tym sportowców oraz często sumują ze sobą zasięgi ze wszystkich kanałów, co nie daje nam konkretnego obrazu zasięgów twórcy), ale jest to dobry punkt zaczepienia, od którego można zacząć. Najlepszym źródłem będzie jednak sam influencer oraz statystyki z jego profili - podsumowuje Tuniewicz.