Jak piekarnie rzemieślnicze szykują się na ciężkie czasy?

Piekarnie rzemieślnicze w Polsce pracują obecnie nad zmianami w funkcjonowaniu. Starają się dostosować do zmian, które są konieczne, aby mogły przetrwać nadchodzący ciężki okres - mówi Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Jak piekarnie rzemieślnicze szykują na ciężkie czasy? fot. unsplash

- Pieczywo cały czas jest produktem strategicznym i dalej takim będzie - mówi Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Jak tłumaczy, producenci zakasali rękawy i wzięli się za realizację „planu awaryjnego" oraz optymalizację funkcjonowania swoich przedsiębiorstw piekarskich.

- Możemy wspólnie zapoznać się z kilkoma podstawowymi działaniami, które są aktualnie wdrażane. Ocenę ich słuszności i jakości zmian dopiero w przyszłości będziemy mogli ocenić - wprowadza w temat Andrzej Piętka.

Ekspert Akademii Wypieków zdradza, że obecnie w piekarniach następuje optymalizacja w zakresie używanych surowców.

Zakłady weryfikują ceny surowców, porównują jakość kupowanych komponentów i zmniejszają ilość dostawców, z którymi zamierzają dalej współpracować. Jeżeli kupują dzisiaj mieszankę do wyrabiania określonego chleba z trzech firm, to weryfikują obecnie próbki, testują, oceniają smak (wewnętrzny zespół oceny sensorycznej) i wybierają najlepszą mieszankę, gdzie niższa cena też ma znaczenie

Producenci chleba zmniejszają też liczbę rodzajów produkowanych wyrobów, co pozwala zoptymalizować koszty produkcyjno-logistyczne.

Wdrażana jest w piekarniach reorganizacja finansowa i logistyczna, firmy szukają możliwości outsoursingu w zakresie logistyki, marketingu, dostaw i sprzedaży B2B.

Rzemieślnicy weryfikują rentowność tras samochodów dostawczych z towarem i wielkość zamówień realizowanych do każdego klienta. Przede wszystkim po to, aby to opłacało się dostarczać pieczywo do takiego punktu sprzedaży.

Andrzej Piętka, Akademia Wypieków