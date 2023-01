Pomimo dużej zmienności na światowym i europejskim rynku spożywczym krajowy sektor produkcji słodyczy poprawił wyniki eksportu swoich produktów w 2022 roku. Eksportowi z Polski pomagało osłabienie złotego, co zwiększyło konkurencyjność polskich wyrobów - mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

Jak polskie słodycze zdobywały świat w 2022 roku - mówi Grzegorz Rykaczewski

Zmiana kierunków eksportu słodyczy

Nastąpił wzrost cen transakcyjnych, który miał jednak zróżnicowane efekty. Z jednej strony stanowił wsparcie dla wartości eksportu, ale z drugiej strony ograniczał popyt na słodycze. Sytuację dodatkowo skomplikowała agresja rosyjska na Ukrainę, która wymusiła przekierowanie części sprzedaży z rynków ukraińskiego i rosyjskiego.

Po dziesięciu miesiącach 2022 roku wolumen eksportu wyrobów cukierniczych zwiększył się o 11% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, osiągając 108 tys. ton. Z kolei w ujęciu wartościowym sprzedaż zagraniczna wzrosła o 21% w relacji rocznej, do 426 mln euro. W całym analizowanym okresie 2022 roku miesięczne wolumenu eksportu był wyższe niż rok wcześniej. Po wybuchu wojny spadły zamówienia z Rosji i Ukrainy. Sprzedaż do tych krajów od stycznia do października był niższa odpowiednio o 7% i 31%. - mówi Grzegorz Rykaczewski

Gdzie trafiają polskie słodycze?

Należy jednak podkreślić, że te rynki odpowiadały za stosunkowo niewielką część eksportu. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 roku udział Rosji wynosił 3,1%, a rok później spadł do 2,6%. Z kolei w przypadku Ukrainy nastąpiła obniżka z 2,4% w 2021 roku do 1,5% we wskazanych miesiącach 2022 roku. Równolegle rosła jednak sprzedaż do wszystkich innych głównych odbiorców. W ramach Unii Europejskiej odnotowano wzrost eksportu m.in. do Niemiec, Węgier, Czech, Rumunii, Holandii. Z kolei poza Unią zwiększono sprzedaż do Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Więcej wyzwań było w eksporcie wyrobów czekoladowych. Wprawdzie po dziesięciu miesiącach wolumen sprzedaży zagranicznej był wyższy o 5%, lecz w dużej mierze był to efekt dobrych wyników pierwszego kwartału. Na łączny wolumen w całym analizowanym okresie negatywny wpływ miały niższe r/r wysyłki w kwietniu i październiku. Czynnikiem, który ograniczał rozwój eksportu był wyższy, niż w przypadku wyrobów cukierniczych udział Rosji i Ukrainy w strukturze odbiorców i w efekcie większy negatywny wpływ wybuchu wojny - zauważa Grzegorz Rykaczewski

Nowe rynki dla polskich słodyczy

W 2021 roku Ukraina odpowiadała za 3,7%, a Rosja za 3,4% wolumenu polskiego eksportu. Po dziesięciu miesiącach 2022 roku eksport do tych państw obniżył się odpowiednio o 29% i 33% w relacji rocznej. Przeniesienie sprzedaży do innych krajów było trudniejsze, ponieważ spadki eksportu odnotowano równolegle na bardzo ważnych, dla polskiej branży, rynkach: brytyjskim, francuskim i duńskim.

Ale można wskazać też kraje, do których udało się mocno zwiększyć wysyłki. Były to Czechy, Belgia Holandia oraz Stany Zjednoczone - dodaje

