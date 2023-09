W Eurowaflu 7 z 15 linii służy do produkcji wafli. 6 z nich przeznaczono do wytwarzania wafli tortowych. Jak powstają wafle tortowe? Zakład w Zatorze zdradza tajniki wytwarzania tej - popularnej nie tylko w Polsce - chrupiącej przekąski.

Jak powstają wafle tortowe? Eurowafel pokazuje nowoczesną fabrykę; fot. Eurowafel

Eurowafel: Rodzinne wafle

Eurowafel to polska, rodzinna firma z 40-letnią tradycją, znajdująca się w Zatorze niedaleko Oświęcimia i Wadowic. Zarządza nią rodzeństwo – Magdalena Łysoń i Marcin Wnętrzak.

– Nasi rodzice, którzy założyli firmę, korzystając z tradycyjnych i sprawdzonych receptur, rozpoczęli produkcję wafli. Ich smak i zapach, okruszki, które trzeba było po sobie sprzątać towarzyszyły naszemu dzieciństwu – wspomina Magdalena Łysoń.

Mimo upływu lat, firma pozostała przy dawnych recepturach.

– Mimo że na rynku od tamtych czasów pojawiło się mnóstwo chemicznych środków przyspieszających i ułatwiających produkcję wafli, pozostaliśmy przy dawnych recepturach. Używamy najlepszej mąki i wyłącznie prostych i sprawdzonych składników. Łączymy tradycję z najnowszymi zdobyczami wiedzy o zdrowej żywności, wdrażamy nowe, lekkie i zdrowe produkty – podkreśla Magdalena Łysoń.

Jak powstają wafle tortowe krok po kroku?

Eurowafel we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach programu Polska Strefa Inwestycji zrealizował film przedstawiający, jak powstają wafle tortowe w zakładzie w Zatorze.

Silosy i wyspecjalizowana mąka waflowa

Wszystko zaczyna się od mąki. Co dwa dni do Zatora przyjeżdża cysterna z 24 tonami surowca. Jest to specjalna mąka pszenna typu waflowego, wytwarzana przez wyspecjalizowane młyny z Polski. W laboratorium sprawdzana jest pod względem konsystencji i składu chemicznego, a następnie transportowana do specjalnych silosów w hali produkcyjnej. Wewnątrz silosów znajdują się dwa sita, co daje pewność, że ewentualne zanieczyszczenia nie dostaną się do ciasta.

Kuchnia - tajemne królestwo Pani Ciastowej

Sercem produkcji wafli tortowych jest kuchnia, gdzie wszystko odbywa się zgodnie z pilnie strzeżoną recepturą. To królestwo Pani Ciastowej, czyli pracownicy, która czuwa nad płynnym przebiegiem całego procesu. Pracuje ona przy specjalnym stole, w którego szufladach znajdują się dodatki sypkie. Nad blatem znajdują się krany, z których pobierany jest olej - bardzo ważny przy produkcji wafli. Dziennie zużywa się nawet 500 litrów na 15 ton mąki. Ciastowa odważa i miesza składniki sypkie zgodnie z recepturą.

Proces mieszania ciasta w kociołkach

Kolejny krok to podgrzanie oleju z lecytyną oraz umieszczenie mieszanki w kociołkach, do których wcześniej trafiła woda. Teraz czas na mąkę - z silosów transportowana jest rurami i za pomocą wag wydzielana jest odpowiednia porcja. Proces mieszania ciasta powtarza się co dzień około 300 razy.

Rury, lejki i matryce

Gdy masa jest gotowa, transportuje się ją rurami do specjalnych buforów umieszczonych przy liniach produkcyjnych. Za pomocą lejków zalewane są matryce. Tak przygotowane ciasto może już trafić do pieca na mniej więcej 3 min.

Kształty: kwadraty, kółka, a nawet misie

Po upieczeniu wafle wjeżdżają taśmą do wyglądającego jak duży ruchomy wachlarz coolera - po wypieku trzeba je schłodzić. Następnie kroi się je w różne kształty w zależności od linii produkcyjnej: kwadraty, kółka, a nawet misie.

Co się dzieje z odpadem waflowym?

W Eurowaflu 7 z 15 linii służy do produkcji wafli, z czego 6 przeznaczono do wytwarzania wafli tortowych. Linie wyposażone są w specjalne kamery, które pomagają odrzucić niepełnowartościowe wyroby. Nic tu jednak się nie marnuje: wraz ze ścinkami zasysanymi z hali poprzez specjalny system rur zostaną wykorzystane do produkcji pasz dla zwierząt.

Zarówno system wizyjny na linii wafli tortowych, urządzenia do odciągu odpadów produkcyjnych czy m.in. panele fotowoltaiczne na dachu fabryki to inwestycje, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji.

Pakowanie, oznaczanie, magazynowanie

Po umieszczeniu wafli w opakowaniu i oznaczeniu serii oraz terminu przydatności do spożycia wafle przewożone są na paletach do magazynu. Magazynier przyjmuje, a następnie skanuje produkty, rejestrując je w systemie. Kolejnym krokiem jest foliowanie palety oraz umieszczenie jej w odpowiednim miejscu na regale w magazynie.

Gdy przychodzi zamówienie...

Gdy przychodzi zamówienie, pracownik wprowadza je do do komputera. Wyszukuje towar w systemie i przygotowuje do wysyłki. Wafle z Zatora mają miłośników nie tylko w Polsce, ale także na Litwie, Łotwie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie. Fani chrupiących przekąsek cenią tradycyjna recepturę, ale także brak konserwantów oraz wersje wypiekane z mąki pełnoziarnistej i słodzone stewią.