Pierwszy kwartał 2023 roku dobiega końca. To dobry moment by ocenić i podsumować mijające trzy miesiące dla rynku zdrowych przekąsek. I nakreślić perspektywy na kolejne.

Jak radzi sobie rynek zdrowych przekąsek w dobie kryzysu? Eurowafel: nie widzimy trendu spadkowego; fot. mat. pras.

– Otoczenie gospodarcze było, jest i w najbliższym czasie nadal będzie bardzo trudne. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu na wielu polach, skutecznie się bronimy przed jego negatywnymi skutkami i widzimy rosnące zainteresowanie naszymi produktami – mówi Magdalena Łysoń, współwłaścicielka i wiceprezeska Eurowafel, firmy rodzinnej produkującej m.in. wafle wypiekane, wafle ryżowe, czy Moonsy – niesmażone chipsy z brązowego ryżu.

Branża przekąskowa, podobnie jednak jak większość innych segmentów rynku, cały czas mierzy się z bardzo trudnym otoczeniem rynkowym. Wysokie koszty działalności, konieczność podnoszenia cen produktów, ogromna inflacja – to wszystko sprawia, że prowadzenie biznesu nadal jest trudne, a w konsekwencji przekłada się na mniejsze zakupy dokonywane przez konsumentów. Mimo to, jak zauważa Magdalena Łysoń z firmy Eurowafel, branża którą reprezentuje, skutecznie walczy o klientów.

– Widzimy pozytywy, gdyż mimo wspomnianych przeciwności, nie obserwujemy odwrócenia się klientów od produktów przekąskowych. I nie sądzimy, by trend ten miał się pogłębiać. Co więcej, zauważamy stałe wzrosty, które pewnie – gdyby nie sytuacja makroekonomiczna – byłyby jeszcze większe – mówi.

I dodaje: – Niezmiennie, stawiamy na wysoką jakość produktów i dbamy o to, by klient otrzymywał od nas najlepsze wyroby. Broni nas jakość, nowoczesne podejście do produktów, ich funkcjonalność oraz bardzo dobry smak. Z resztą Eurowafel nigdy nie odpowie na kryzys obniżeniem jakości i standardów.

Popularność stale zyskują przekąski ryżowe, kukurydziane, z ziaren, oparte na bardzo prostym składzie, z funkcjonalnymi dodatkami, mającymi pozytywne działanie dla organizmu.

– Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej zdrowej i zbilansowanej diety, Polacy coraz chętniej stawiają na lekkie, smaczne i funkcjonalne produkty. Dlatego w tym czasie rośnie rola zdrowych, naturalnych i opartych o jak najlepsze składniki produktów. Trend ten dotyczy wielu grup wyrobów spożywczych, ale jest też mocno obecny w segmencie przekąskowym, w którym działamy i w którym oferujemy linię niesmażonych przekąsek z brązowego ryżu, Moonsy. W efekcie, rozbudowujemy portfolio tak, by sprostać oczekiwaniom klientów, a niejednokrotnie również te oczekiwania wyprzedzać. Jesteśmy innowacyjnym producentem oferującym atrakcyjne i smaczne produkty – podsumowuje Magdalena Łysoń.

