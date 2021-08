Jak tworzyć słodycze dla współczesnego konsumenta? Trendy na rynku

Jak kształtowała się sprzedaż słodyczy w pandemii? Jak ważny jest sezon jesienno-zimowy dla tej branży? O trendach w konfekcjonowaniu i spożyciu słodyczy opowiada Patrycja Giurko, dyrektorka marketingu w Grupie Otmuchów.

Cukierki/czekoladki na wagę to nadal duży kawał rynku, szczególnie w dyskontach. Konfekcja z kolei jest ceniona przez młodsze pokolenia

Słodycze kupowane do spożycia w domu, dla rodziny dobrze sprzedawały się w pandemii. Ucierpiała natomiast sprzedaż produktów impulsowych, np. batonów

Główne trendy na rynku słodyczy to "dogadzanie sobie" (indulgence), czyli sprawianie sobie drobnych przyjemności, bez wyrzutów sumienia, oraz "rozważne" życie, czyli spożywanie lepszych produktów i dbanie o środowisko

Portalspozywczy.pl: Kiedyś cukierki kupowało się po prostu na wagę. Jakie obecnie panują trendy na rynku opakowań i konfekcjonowania?

Patrycja Giurko, dyrektorka marketingu w Grupie Otmuchów: Cukierki/czekoladki na wagę to nadal duży kawał rynku, szczególnie, że są głównie reprezentowane w dyskontach. Natomiast konfekcja jest ceniona przez młodsze pokolenia, które lubią szybko wrzucić do koszyka torbę z cukierkami, a nie nakładać sobie luz.

Dodatkowo, pandemia przyczyniła się do kupowania lepiej zabezpieczonych produktów.

Obecne trendy jak wygoda, życie w biegu też powodują, że konsumenci wybierają opakowania bardziej funkcjonalne, z wielokrotną możliwością zamykania np. struna, czy też wygodniejszym umiejscowieniem produktu w samochodzie czy plecaku. W tym roku, do naszego portfolio, dołączyły nowe formy podania – torebki 280 g. W wygodnych, estetycznych opakowaniach, klienci mogą kupić Opolanki galaretki, trufle, Tofflove – cukierki toffi w czekoladzie a także absolutną nowość Deserki – cukierki dwuwarstwowe o smaku sernikowym z galaretką owocową w czekoladzie.

Kto kupuje słodycze? Jak zmieniała się komunikacja marketingowa na przestrzeni lat? Czy obecnie, tworząc nowe produkty, adresujecie je do konkretnej grupy wiekowej?

Nasze flagowe produkty adresujemy głównie do kobiet, matek, w domyśle rodzin. Są to produkty do dzielenia się z bliskimi. Oczywiście pewne produkty jak np. rumowe trufle są stanowczo niewskazane dla dzieci, natomiast słodycze, spożywane z umiarem są dla każdego czy małego czy dużego obywatela.

Co do zmian w komunikacji - na pewno większą wagę przywiązuje się do mówienia o składach produktów - nawiązuje się do naturalnych składników, etycznej produkcji, wysokich standardów jakościowych. Często powołuje się na pochodzenie składników, aby podkreślić ich oryginalności np. czekolada z Ekwadoru, pomarańcze z Brazylii itd.

Natomiast gdy tworzymy nowe produkty, zawsze myślimy o konkretnej grupie odbiorców i tak np. produkty impulsowe - batony adresujemy do młodszego odbiorcy, natomiast np. czekoladki opakowane w eleganckim pudełku są dla starszego, zamożniejszego konsumenta, często kupującego na specjalne okazje jako prezent.

Cukierki, pianki i batony to produkty przyjemnościowe. Jak kształtowała się ich sprzedaż w pandemii? Co sprzedawało się najlepiej?

Jeżeli chodzi o produkty kupowane do spożycia w domu, dla rodziny, ich sprzedaż nie była mocno wrażliwa na pandemię. Można nawet powiedzieć, że sprzedawały się lepiej, gdyż konsumenci siedząc w domu potrzebowali jakiejś małej namiastki przyjemności i chętnie sobie dogadzali jedząc słodycze.

Co do produktów impulsowych (jak batony), to pandemia miała negatywny wpływ na ich sprzedaż. Młodzi ludzie, dzieci, pracownicy biur nie przemieszczali się tak często jak przed wybuchem pandemii i nie kupowali tyle produktów do konsumpcji w biegu.

Na jesieni Odra planuje wprowadzenie kolejnych nowości. Jak sezon jesienno-zimowy wpływa na spożycie słodyczy? Jakie produkty cieszą się największym zainteresowaniem w tym okresie i dlaczego?

Oczywiście okres powrotu do szkół, uczelni wiąże się z częstszą konsumpcją impulsowych produktów jak np. batony oraz słonych przekąsek. A okres świąt Bożego Narodzenia to żniwa dla słodyczy - kupuje się je do domu, do częstowania gości, jako podarunki. Słodycze to niezastąpiony towarzysz długich zimowych wieczorów.

Na powrót do szkoły przygotowaliśmy niespodziankę – pyszne batony w czekoladzie w trzech smakach: karmelowym z orzechami, chałwowym z bakaliami, kokosowym. Nowością są również cukierki dwuwarstwowe, o których mowa była już wcześniej - Deserki. To miks cukierków czekoladowych, w których jedna warstwa to puszysta warstwa o smaku sernika, druga to galaretka owocowa: brzoskwiniowa i malinowa. Na wprowadzenie nowości przygotowaliśmy pakiet materiałów POS wspierających sprzedaż a 16 sierpnia ruszyła intensywna kampania w internecie promująca markę Odra. Kampania potrwa do końca września.

Jakie trendy panują na rynku słodyczy?

Można powiedzieć o 2 głównych trendach: "dogadzanie sobie" (indulgence), czyli sprawianie sobie drobnych przyjemności, bez wyrzutów sumienia, oraz "rozważne" życie - czyli spożywanie lepszych produktów, dbanie o środowisko, wegetarianizm i rozważne podejście do środowiska. Jako Grupa Otmuchów mamy odpowiedź na obydwa trendy: marka Odra zaspokaja pierwszą potrzebę – sprawiania sobie przyjemności, marka FreeYu z kolei wpisuje się w trend „rozważnego życia".