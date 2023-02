Tradycyjne pączki, smażone na głębokim oleju, zawierają sporo tłuszczu, jednak istnieje dla nich alternatywa. Jak zrobić pączki bez smażenia? Przepis jest prosty.

Jak zrobić pączki bez smażenia w oleju? | fot. Shutterstock

Najpopularniejsze słodkości, którymi raczymy się w karnawale (a zwłaszcza w tłusty czwartek), to pączki i faworki. Tradycja jedzenia pączków w tłusty czwartek zadomowiła się w Polsce w XVII w. Zgodnie z powiedzeniem, temu, kto w tym dniu nie zje pączka, nie będzie się wiodło przez cały rok. Według szacunków z ubiegłych lat, w tłusty czwartek Polak zjada przeciętnie 2,5 pączka.

Jak zrobić pączki bez smażenia w oleju?

Tradycyjne, domowe pączki są smażone najczęściej w głębokim tłuszczu (olej lub smalec) w garnkach lub rondlach. Istnieje jednak metoda wykonania pączków bez konieczności ich smażenia, a przyda się nam do tego zwykły domowy piekarnik.

Pączki bez smażenia - przepis

Składniki na pączki bez smażenia (20 sztuk):

500 g mąki pszennej typu 450

50 g świeżych drożdży lub 15 g drożdży instant

100 g masła

100 g cukru

1 jajko

4 żółtka jaj

250 ml mleka

1 łyżka spirytusu (wódki lub rumu)

dżem lub marmolada w ulubionym smaku do nadziewania

Przygotowanie pączków bez smażenia - krok po kroku

Krok 1. Najpierw należy przygotować zaczyn, a w tym celu mieszamy mleko z pokruszonymi drożdżami, łyżką cukru i 5 łyżkami mąki. Całość odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 10 minut pod przykryciem.

Krok 2. Następnie roztapiamy masło, a jajko, żółtka i pozostały cukier ubijamy mikserem do puszystej i gładkiej masy.

Krok 3. Wsypujemy pozostałą mąkę do miski i uzupełniamy zaczynem oraz masą z kroku 2. Wyrabiamy ciasto, dodając do niego roztopione wcześniej masło, na końcu procesu dodając alkohol. Ponownie wyrabiamy i pozostawiamy pod przykryciem na minimum godzinę w ciepłym miejscu.

Krok 4. Gdy ciasto urośnie należy na blacie lub stolnicy wysypanej mąką rozwałkować je na grubość 1 cm. Z rozwałkowanego ciasta należy wykroić krążki pożądanej wielkości, tak aby zostało w nich miejsce na ułożenie w środku nadzienia. Przykryć wypełnione krążki kolejnymi krążkami i zlepić brzegi. Pozostawić pod ścierką do wyrośnięcia na pół godziny na posypanym mąką blacie.

Szybkie pączki z piekarnika. Jak piec pączki w piekarniku?

Krok 5. Blachę do piekarnika najlepiej jest wyłożyć papierem do pieczenia, układając na nim pączki. W 200 stopniach C piec pączki przez ok. 10 minut, do uzyskania złotego koloru. Po upieczeniu udekorować cukrem pudrem lub polewą. Pączki można też nadziać dopiero po upieczeniu, wykorzystując do tego szprycę, rękaw kuchenny lub grubą strzykawkę, jeśli nie wykonaliśmy tego procesu wcześniej.

Pączki bez tłuszczu z piekarnika. Z czym je jeszcze można zrobić?

Oprócz dżemów, powideł i marmolad można przyrządzić pączki w piekarniku stosując jeszcze inne nadzienia. Popularne wersje to m.in. pączki z budyniem lub też pączki z nutellą. Standardowej wielkości pączek nie powinien mieć za dużo nadzienia, gdy go smażymy w tłuszczu (nadzienie może wypłynąć), ale w przypadku pieczenia w piekarniku nam to nie grozi. Zwykle dodaje się ok. 3/4 łyżki nadzienia dla jednego pączka.

Jak zrobić bezglutenowe pączki bez smażenia?

Pączki z piekarnika są mniej kaloryczne niż te smażone w głębokim tłuszczu, ale dodatkowo możemy sprawić, że będą bezglutenowe. W tym celu zastępujemy tradycyjną mąkę pszenną z przepisu mieszanka bezglutenową do wypieku pieczywa bezglutenowego. Zamiast tradycyjnego cukru można też użyć np. cukru kokosowego, a zamiast zwykłego mleka - to bezlaktozowe.

