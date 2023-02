Jak zrobić pączki na tłusty czwartek będąc na diecie keto? Wystarczy sześć składników do wykonania pysznych pączków bez drożdży i cukru. Keto pączki nie wymagają również smażenia i wystarczy je upiec.

Jak zrobić pączki keto? Przepis jest prosty. | fot. Shutterstock

Dieta ketogeniczna (lub dieta keto) to dieta wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa, której celem jest osiągnięcie utraty wagi poprzez spalanie tłuszczu. Ma ona zapewnić szybkie schudnięcie i uczucie sytości przy mniejszej liczbie zachcianek. Zwolennicy twierdzą, że dieta poprawia nastrój, koncentrację i dodaje energii.

Jak działa dieta keto?

Poprzez cięcie węglowodanów i uzupełnianie tłuszczów, dieta wprowadza organizm w ketozę, stan, w którym organizm rozkłada zarówno tłuszcze zawarte w diecie, jak i zmagazynowane w organizmie tłuszcze zamieniając je w substancje zwane ketonami. Ponieważ ta dieta ogranicza spożycie węglowodanów, metabolizm organizmu opiera się głównie na tłuszczu, a nie na cukrze jako źródle energii.

Choć pod pewnymi względami podobna jest do innych diet niskowęglowodanowych, dieta ketonowa jest bardziej restrykcyjna, z około 20 g lub mniej węglowodanów netto dziennie, w zależności od wersji. Pozwala to celowo wprowadzić organizm w stan ketozy.

Tłusty czwartek a dieta keto

Mamy karnawał, a 17 lutego dodatkowo tłusty czwartek - wielkie święto miłośników słodkiego obżarstwa. A skoro tłusty czwartek, to przeróżnej maści faworki, donuty, oponki serowe i pączki. Jak zrobić te ostatnie, najpopularniejsze, aby spełniały wymogi diety keto?

Przepis na pączki keto na tłusty czwartek obejmuje jedynie 6 składników. | fot. Shutterstock

Jak zrobić pączki keto na tłusty czwartek?

Wykonanie pączków keto na tłusty czwartek jest proste i wymaga użycia jedynie sześciu podstawowych składników, bez drożdży i bez smażenia. Podstawowy przepis można rozwinąć, aby uzyskać inne opcje smakowe, np. keto pączki czekoladowe albo cynamonowe. Pączki można także nadziać szprycą dowolnym ulubionym nadzieniem.

Składniki na pączki keto

mąka migdałowa – najlepiej użyć blanszowanych migdałów lub gotowej mąki migdałowej z blanszowanych migdałów, co zapewnia bardziej puszystą i lżejszą konsystencję, idealną do pączków o niskiej zawartości węglowodanów.

słodzik – tutaj polecany jest erytrol

soda oczyszczona – nada pączkom puszystości

jajka – powinny odczekać w temperaturze pokojowej

ocet jabłkowy – dobrze łączy się z sodą oczyszczoną, dzięki czemu pączki są bardziej puszyste

mleko kokosowe, migdałowe lub z orzechów nerkowca – do wymieszania ciasta

Składniki na 12 pączków keto:

2 1/4 szklanki mąki migdałowej

1/2 szklanki słodzika

1 łyżeczka sody oczyszczonej

4 duże jajka

1 łyżeczka octu jabłkowego

1/4 szklanki mleka kokosowego

tłuszcz do natarcia formy do pączków/blachy

Przygotowanie keto pączków krok po kroku

Krok 1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni C. Obficie natrzyj tłuszczem formę do pączków lub blachę i odłóż ją na bok.

Krok 2. W misce wymieszaj mąkę migdałową, słodzik i sodę oczyszczoną. W osobnej misce dodaj jajka, ocet jabłkowy i mleko kokosowe i również wymieszaj. Połącz suche i mokre składniki i wymieszaj je do połączenia.

Krok 3. Przenieś ciasto na pączki do rękawa cukierniczego. Delikatnie wyciśnij ciasto na pączki bezpośrednio do formy na pączki lub na blachę.

Krok 4. Piecz pączki przez 12-15 minut. Wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia na 5 minut.

Przechowywanie keto pączków

Keto pączki można przechowywać w temperaturze pokojowej pod warunkiem, że zostaną zjedzone w ciągu 3 dni.

Jeśli chcesz je przechowywać dłużej, włóż je do lodówki. Pączki można także zamrozić w pojemniku do zamrażania lub torebce z zamkiem błyskawicznym, należy w takim wypadku spożyć je do 6 miesięcy od zamrożenia.

