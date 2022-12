Pierniki powstają z ciemnego ciasta. Istotne jest, aby do wypieku używać dobrej jakości składników, zwłaszcza jeśli chodzi o masło i miód.

Jak zrobić pierniki? Ważna jest jakość składników; fot. shutterstock

Piernik: Co symbolizuje?

Być może nie każdy wie, jaka symbolika wiąże się z piernikiem. Otóż oznacza on bogactwo, dobrobyt, luksus oraz słodkie życie. Piernik może przybierać różne formy i w zasadzie każda idealnie sprawdzi się jako prezent.

Jak zrobić pierniki?

Zazwyczaj pieczemy piernik na blasze jak do np. ciasta drożdżowego lub jako małe, urocze ciasteczka. W sklepach znajdziemy foremki w niezliczonych kształtach i rozmiarach. Przygotowane pierniczki mogą wprost nawiązywać do nadchodzących świąt – przyjmując kształt choinki czy bałwanka – lub wyglądać np. niczym postać z bajki. Spersonalizowane słodkości to cudowne upominki. Dodatkowo w ich produkcję możemy zaangażować całą rodzinę i zapewnić wszystkim świetną zabawę.



– Zawsze warto uważnie czytać skład masła. Prawdziwe masło powinno składać się z co najmniej 82% tłuszczy, koniecznie mlecznego. Ne powinno zawierać absolutnie żadnych domieszek tłuszczu roślinnego. Prawdziwe masło po wyjęciu z lodówki będzie twarde, dlatego już sięgając po masło w sklepie zwróćmy uwagę czy jest tak w istocie - mówi Ewa Polińska z MSM Mońki.

Pierniki: Lukier czy czekolada?

Pierniki można przełożyć marmoladą, polać lukrem lub polewa czekoladową. Bardzo ważne są również przyprawy, bo to dzięki nim nasze pierniczki są aromatyczne i smaczne. Szykując prezenty, można przygotować pierniczki w wersji służącej do powieszenia jako ozdoba choinkowa. Pięknie ozdobione przez dzieci sprawdzą się idealne jako podarunki dla dziadków.

– Sklepowe lukry, mazaki i inne tego typu ozdoby mają najczęściej bardzo kiepski skład, dlatego warto przygotować domowy lukier. W wersji dietetycznej należy użyć do tego ksylitolu lub erytrolu i wymieszać go z sokiem z cytryny. Zdecydowanie zmniejszy to kaloryczność naszych pierników. – radzi dietetyk kliniczna Roksana Środa z MajAcademy.

Na koniec wystarczy pierniki pięknie zapakować i podarunek gotowy. Co ważne, prezent w postaci piernika można uznać za formę życzenia obdarowanemu wspomnianego bogactwa i słodkiego życia.

Jak zrobić tradycyjne pierniczki: Przepis

Składniki:

450 g mąki pszennej np. tortowej

1 średniej wielkości jajko

200 g miodu naturalnego

50 g cukru pudru

120 g prawdziwego masła

płaska łyżeczka sody oczyszczonej

przyprawy: 2 łyżki cynamonu, łyżka kakao, łyżeczka kardamonu, po pół łyżeczki pieprzu czarnego, imbiru w proszku i goździków

Sposób przygotowania:

Masło, miód, cukier oraz przyprawy podgrzewaj w małym garnuszku przez około 4 minuty ciągle mieszając, nie należy doprowadzać do wrzenia.

Mąkę z sodą przesiej do miski i dodaj jajko. Następnie dodaj ciepłą masę z przyprawami. Wszystko wyrób mikserem na wolnych obrotach lub ręcznie, aż do całkowitego połączenia składników w jednolitą masę.

Ciasto przykryj folią i odstaw do lodówki na 1-3 godziny. Po tym czasie włącz piekarnik na 170 stopni (opcja góra/dół). Cisto rozwałkuj na cieniutki placek o grubości około 2 mm i wykrawaj dowolne wzory przy pomocy foremek. Resztkę ciasta dodaj do kolejnej porcji z miski i powtarzaj czynność.

Pierniczki piecz około 10 minut w zależności od ich grubości.

