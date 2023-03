Ciastka owsiane mogą wystąpić w wielu rodzajach, różnić się mogą także dodatkami. Łatwo zrobić je samemu w domu i nadać im pożądany przez siebie smak. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać ze sprawdzonego przepisu.

Jak zrobić pyszne ciasteczka owsiane? Przepis jest prosty. |fot. Shutterstock

Żadne ciastko, które można kupić w sklepie, nie może się równać ze smakiem i konsystencją ciepłego domowego ciasteczka owsianego. Dla dodania im szczególnych walorów smakowych warto postawić na składniki takie jak prażone płatki owsiane, cynamon i dodatki w postaci rodzynek, suszonej żurawiny, mielonych orzechów lub płatków czekoladowych. Wykonanie jest bajecznie proste oraz niezwykle szybkie (piecze się je zaledwie 10 minut).

Jakich płatków owsianych użyć do ciasteczek owsianych?

Owies jest gwiazdą ciasteczek owsianych, dlatego ważne jest, aby używać odpowiedniego jego rodzaju. Najlepsze będą płaskie prasowane płatki owsiane powstałe z przetworzenia całych ziaren owsa, ugotowane przed użyciem. Zapewnią ciastkom ciągnącą się konsystencję i odpowiedni smak i zdecydowanie będą lepszym wyborem niż płatki owsiane górskie i błyskawiczne. Użycie płatków błyskawicznych nie da ciastkom tak dobrej, ciągliwej tekstury, a ponieważ takie płatki szybciej wchłaniają płyny - może to grozić zbyt suchymi ciasteczkami.

Ciastka owsiane można przyrządzać z wieloma dodatkami. | fot. Shutterstock

Jak sprawić by ciastka owsiane były miękkie?

Oto kilka sztuczek, dzięki którym ciasteczka owsiane będą miękkie i łatwe do pogryzienia:

Użycie masła, brązowego cukru i owsa pomoże stworzyć miękkie ciasteczka.

Żółtko sprawia, że ciasteczka owsiane są ciągliwe.

Nie należy przepiekać ciasteczek. Są gotowe, gdy są jeszcze miękkie w środku i lekko złociste na brzegach.

Schłodzone ciasteczka owsiane należy przechowywać w szczelnym pojemniku. Można także włożyć do pojemnika pół kromki chleba, aby ciasteczka były super miękkie. Ciasteczka wchłoną wilgoć z chleba, chleb stwardnieje, ale ciasteczka pozostaną miękkie. Najlepsze jest białe pieczywo, ponieważ nie przeniesie swoich smaków na ciasteczka.

Jak zrobić ciasteczka owsiane? Lista dodatków

Ciastka owsiane to niezwykle prosta w wykonaniu przekąska, której smak można jednak dowolnie urozmaicić. Jako dodatki świetnie sprawdzą się:

chipsy czekoladowe, chipsy z białej czekolady

kawałki czekolady

posiekane orzechy

rodzynki lub suszona żurawina

M&M’sy

wiórki kokosowe

posiekane toffi

Rodzynki, suszona żurawina lub kawałki czekolady będą świetnym uzupełnieniem ciastek owsianych. | fot. Shutterstock

Przepis na domowe ciasteczka owsiane - składniki

1,5 szklanki mąki uniwersalnej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka soli morskiej

szczypta gałki muszkatołowej, opcjonalnie

1 szklanka niesolonego masła w temperaturze pokojowej

1 szklanka brązowego cukru

1/2 szklanki białego cukru

1 duże jajko

1 duże żółtko

1 łyżka ekstraktu waniliowego

3 szklanki płatków owsianych

sól morska w płatkach do posypania ciasteczek

Jak zrobić domowe ciasteczka owsiane? Wykonanie krok po kroku

Krok 1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni C.

Krok 2. W średniej misce wymieszaj mąkę, sodę oczyszczoną, cynamon, sól i gałkę muszkatołową (opcjonalnie).

Krok 3. Do miski miksera stojącego dodaj masło, brązowy cukier i biały cukier. Ubijaj mieszadłem do uzyskania kremowej i gładkiej konsystencji, w razie potrzeby zeskrobując boki szpatułką. Powinno to zająć od 1 do 2 minut.

Krok 4. Dodaj jajko, żółtko i ekstrakt waniliowy i ubijaj, aż składniki się połączą i będą gładkie.

Krok 5. Przy wyłączonym mikserze dodaj wszystkie suche składniki. Włącz mikser na małą prędkość i mieszaj tylko do połączenia. Wsyp płatki owsiane i wymieszaj całość.

Krok 6. Wyłóż duże blachy do pieczenia matą do pieczenia lub papierem pergaminowym. Z ciasta uformuj okrągłe kulki, około 2 łyżki stołowe na kulkę. Ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blasze w odległości około 2 cm od siebie.

Krok 7. Piecz przez 10 do 12 minut lub do momentu, aż krawędzie ciastek będą złotobrązowe, ale środki będą nadal jasnozłote i miękkie. Wyjmij z piekarnika i posyp ciasteczka płatkami soli morskiej. Pozwól ciasteczkom ostygnąć na blasze do pieczenia przez 5 minut.

