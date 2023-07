Domowe jagodzianki to jeden z najlepszych słodkich sezonowych deserów w ciągu roku. Sekretem dobrej jagodzianki jest dobrze wyrobione ciasto drożdżowe i duża ilość jagód z cukrem wkładana do każdej bułeczki. Jeżeli masz zacięcie cukiernicze, to warto jagodzianki zrobić samodzielnie w domu.

Jak zrobić pyszne domowe jagodziaki?; fot. AW, zdjęcie przykładowe

Jak zrobić dobre ciasto na jagodzianki?

Po pierwsze ciasto drożdżowe. W przepisie podajemy proporcje na świeże drożdże, ale można użyć zamiennie 7 g drożdży instant (wówczas pomija się robienie zaczynu, tylko miesza wszystkie składniki). Ciasto drożdżowe trzeba dobrze i długo wyrobić. Jeśli użyjemy mikser z hakiem to do wyrabiania ciast, wystarczy ok. 10 minut. Jeśli wyrabiane będzie ręcznie, poświęcić na wyrabianie ciasta trzeba 15-20 minut.

Jakie nadzienie do jagodzianek?

Po drugie nadzienie do jagodzianek. Warto postawić na prostotę, czyli jagody z dodatkiem cukru (może to być to również cukier waniliowy). Do nadzienia można też dodać łyżkę mąki ziemniaczanej, która będzie pochłaniać wilgoć (wodę z owoców) i sprawi, że nadzienie będzie bardziej kleiste.

Jak lepić jagodzianki? Jak zawijać?

Z rozwałkowanego ciasta drożdżowego najlepiej wykrawać koła (np. przy pomocy kubka), brać krążek w dłoń i nałożyć do niego łyżeczką tyle jagód, ile się zmieści. Następnie trzeba naciągać lekko brzegi i dokładnie zlepiać krawędzie ciasta (jak pierogi). Zlepioną stroną układa się produkt do dołu.

Przepis na domowe jagodzianki

Składniki:

• 500 g mąki pszennej

• 200 ml lekko ciepłego mleka

• 30 g świeżych drożdży

• 75 g roztopionego masła

• 80 g cukru

• 1 jajko

• duża szczypta soli

• nadzienie: 500-600 g jagód, 5-6 łyżek cukru

• dodatkowo: jajko roztrzepane z 5 łyżkami mleka do smarowania bułeczek

Domowe jagodzianki: Sposób przygotowania

Zrób zaczyn drożdżowy. Do mleka dodaj drożdże, łyżkę cukru i łyżkę mąki. Wymieszaj i odstaw na ok. 10 minut, aż zaczyn zacznie pracować.

Przygotuj ciasto. Mąkę, sól, jajko i roztopione masło (wystudzone) wymieszaj z zaczynem. Wyrabiaj na gładkie ciasto przy pomocy miksera z hakiem do ciasta drożdżowego lub ręcznie. Wyrobione ciasto przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia (powinno podwoić swoją objętość).

Zrób jagodzianki. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, jagody umyj i osusz. Następnie owoce wymieszaj z cukrem. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 1-2 cm. Wycinaj krążki i nakładaj na nie jagody i dobrze zlep brzegi ciasta. Układaj na blasze zlepioną stroną do dołu. Odstaw jeszcze na 15-20 minut, aby dodatkowo wyrosły.

Upiecz bułeczki. Jagodzianki posmaruj roztrzepanym z mlekiem jajkiem i piecz ok. 25 minut. Możesz je polukrować.

Smacznego!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl