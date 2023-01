Kruche ciasteczka w wielu smakach na dobre zadomowiły się na polskich talerzach i mają wielu zwolenników, pomimo wysokich często cen. Jak zrobić makaroniki w domu? To wcale nie tak trudne.

Jak zrobić pyszne makaroniki? Przepis jest prosty. | fot. Pixabay

Kruche makaroniki znajdziemy w ofertach wielu cukierni, a czasem także na półkach dyskontów i supermarketów. W McDonald's są dostępne w czterech smakach (pistacjowy, czekoladowy, malinowy i waniliowy) w kawiarniach McCafe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować je wykonać samemu także w domu. Jak to zrobić?

Z czego składają się makaroniki?

Bazą makaroników są białka jaj, migdały i cukier puder. Oprócz tego stosowanych jest wiele dodatków, zarówno smakowych (wanilia, kakao, czekolada, przyprawy korzenne, miód), jak i zamienników migdałów (orzechy włoskie, laskowe, pistacjowe, laskowe, wiórki kokosowe, mak, nasiona słonecznika i pestki dyni).

Makaroniki - przepis. Jak je zrobić w domu?

Wykonanie makaroników w domu nie jest przesadnie skomplikowane, będą także tańsze niż te, oferowane w sprzedaży detalicznej. Oto, czego potrzeba.

Składniki na 30 makaroników:

200 g cukru pudru

100 g zmielonych migdałów lub mąki migdałowej

1 łyżeczka soli

3 białka jaj

Wykonanie makaroników krok po kroku

Krok 1. Zmielone migdały, cukier puder i pół łyżeczki soli zmiksować w misce robota kuchennego na niskich obrotach, po czym przesiać przez sito o drobnych oczkach do dużej miski.

Krok 2. Ubić białka jaj w misce, dodając do nich kolejne pół łyżeczki soli. Kontynuować ubijanie do gładkiej masy, dodając stopniowo cukier puder. Ubić do sztywności (w tym celu można sprawdzić konsystencję odwracają miskę - jeśli masa trzyma się dna - jest odpowiednia).

Krok 3. Do masy możemy dodać również aromatu spożywczego (np. wanilii).

Krok 4. Dodać mieszankę migdałową do ubitych białek i delikatnie wymieszać szpatułką do związania.

Krok 5. Masę należy przelać do rękawa cukierniczego z okrągłą końcówką i uformować na blasze wyłożonej papierem do pieczenia małe krążki.

Krok 6. Uderz blachą do pieczenia o płaską powierzchnię 5 razy, aby uwolnić wszelkie pęcherzyki powietrza, a następnie pozostaw ją w temperaturze pokojowej na ok. 30 minut, aby wyschnęły.

Krok 7. Piekarnik rozgrzewamy do 150˚C i pieczemy przez ok. 15 minut do wyrośnięcia.

Jak zrobić nadzienie do makaroników?

Krem do makaroników można zrobić na wiele sposobów. Można np. ubić w dużej misce masło, dodając cukier puder i nadal ubijając do całkowitego związania, a następnie uzupełnić smak aromatem waniliowym.

Pożądaną konsystencję można też regulować dodając śmietanę pod koniec ubijania. Krem nakłada się na jednego makaronika, po czym przykrywa go kolejnym, tak, aby utworzyły kanapkę.

Można też oczywiście użyć gotowego nadzienia, sięgając po czekoladowy krem, masło orzechowe, serek mascarpone (który można np. zmiksować z malinami i/lub białą czekoladą).

