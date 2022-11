Przekąski meczowe to jeden z najważniejszych elementów oglądania każdego wydarzenia sportowego z przyjaciółmi i rodziną w domu, w końcu nie samym sportem kibic żyje. Jak przygotować proste i smaczne przekąski na mecz? Polecamy sprawdzone przepisy.

Paluszki serowe z mozzarellą to pomysł na szybką przekąskę na mecz. | fot. Shutterstock

Jest jedna rzecz, która jest uniwersalna wśród fanów sportu na całym świecie – wspaniałe jedzenie. Przekąski meczowe są integralną częścią tego doświadczenia. A, że właśnie rozpoczął się mundial 2022 w Katarze i już wkrótce (22 listopada) pierwszy mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach, poniższe przepisy na przekąski będą jak znalazł.

Przekąski na mecz. Proste przepisy na przekąski na mundial 2022

Przekąski meczowe muszą być łatwe do wzięcia i proste i szybkie do przygotowania, tak, aby nie przegapić gry podczas przygotowywania talerza. Jak je przyrządzić i jakie wybrać?

Przekąski na mecz - paluszki serowe

1. Przekąski na mecz - przepis na paluszki serowe z mozzarellą

Niewiele jest smaczniejszych przekąsek niż domowe paluszki z mozzarellą. Są szokująco łatwe do zrobienia, a ich sekret polega na zamrożeniu paluszków serowych przed smażeniem, dzięki czemu ser nie wycieknie, zanim skórka stanie się złocista i chrupiąca.

Składniki na paluszki serowe z mozzarellą:

400 g mozzarelli w bloku

50 g mąki

2 jajka

150 g bułki tartej

2 łyżeczki wędzonej papryki

2 łyżeczki suszonego oregano

olej roślinny lub słonecznikowy do smażenia

dipy, do podania

Paluszki serowe z mozzarellą - przygotowanie:

KROK 1

Mozzarellę kroimy w „frytki”. Przesiej mąkę do miski i dobrze dopraw. Ubij jajka w drugiej misce i przesyp bułkę tartą, paprykę i oregano do trzeciej. Obtocz paluszki mozzarelli w mące, jajku i bułce tartej. Przełóż na blachę wyłożoną pergaminem i zamroź na co najmniej 2 godziny.

KROK 2

Rozgrzej tyle oleju, aby sięgał 2-3 cm do krawędzi rondla. Gdy jest gorący, wrzuć testowy paluszek – powinien od razu skwierczeć i zbrązowieć w ciągu minuty lub dwóch. Sekret polega na tym, aby smażyć je wystarczająco długo, aby były chrupiące na zewnątrz, bez wylewania się mozzarelli. Paluszki smażymy partiami i odsączamy na papierze kuchennym. Podawać gorące z ulubionym dipem.

Sausage rolls to pomysł na szybką przekąskę na mecz. | fot. Shutterstock

Przekąski na mecz - sausage rolls



2. Przekąski na mecz - przepis na sausage rolls - małe bułeczki z kiełbasą



Małe i pyszne bułeczki z kiełbaskami są idealną przekąską na mecz. Przypominają nieco hot dogi w wersji mini, a w odróżnieniu od tych zwyczajowych rozmiarów, dużo łatwiej je skonsumować, nie brudząc się przy tym.

Składniki na sausage rolls - małe bułeczki z kiełbasą:

½ małego ząbka czosnku

garść natki pietruszki, posiekanej

400g kiełbasek lub parówek

375 g gotowego ciasta francuskiego

1 ubite jajko, do posmarowania

Sausage rolls - małe bułeczki z kiełbasą - przygotowanie:

KROK 1

Rozgrzej piekarnik do 200C/180C z termoobiegiem/gazem. Zmiażdż czosnek i trochę soli na pastę za pomocą tłuczka i moździerza lub użyj płaskiego noża na desce do krojenia. Wymieszaj razem z natką pietruszki i wymieszaj z 50 ml zimnej wody.

KROK 2

Zmiksuj mięso kiełbasy w robocie kuchennym (obierz skórki) na wysokich obrotach, wlej wodę czosnkową do mieszanki, a następnie dopraw pieprzem. Miksuj do połączenia.

KROK 3

Rozwałkuj ciasto na desce i przekrój wzdłuż na pół.

KROK 4

Podziel kiełbasę na dwie części i rozłóż wzdłuż każdego paska ciasta w kształcie walca, pozostawiając 1 cm krawędzi.

KROK 5

Ciasno zwiń ciasto wokół kiełbasy i posmaruj końce ubitym jajkiem, aby je zabezpieczyć.

KROK 6

Każdą roladkę pokrój ostrym nożem na 10 kawałków, każdy o długości około 2,5 cm i ułóż na blasze do pieczenia.

KROK 7

Rozsmaruj ubite jajka na całym cieście. Piecz przez 25-35 minut, aż ciasto będzie chrupiące, a mięso upieczone. Dodaj dodatkowe 10 minut, jeśli pieczesz po wcześniejszym zamrożeniu roladek.

Przekąski na mecz - quesadille

3. Przekąski na mecz - przepis na quesadille

Quesadilla to podgrzewana tortilla z roztopionym serem w środku. Ale oprócz sera do quesadilli można włożyć praktycznie wszystko. „Queso” to po hiszpańsku ser.

Składniki na quesadille:

duże tortille

tarty ser, np. łagodny lub ostry cheddaro

oliwa z oliwek lub masło

Opcjonalnie:

pokrojone pieczarki

zielone cebule

czarne oliwki, pokrojone

świeże pomidory, pokrojone w kostkę

kawałki kurczaka

awokado

sałata

ocet jabłkowy

sól

Quesadille - przygotowanie:

KROK 1

Rozgrzej dużą patelnię (żeliwo świetnie się sprawdza) na średnim ogniu. Dodaj niewielką ilość oleju (około 1/2 łyżeczki) i rozprowadź go po dnie patelni szpatułką (można użyć również masła).

Weź jedną dużą tortillę z mąki i umieść ją na patelni. Odwróć tortillę kilka razy, 10 sekund między obrotami. W tortilli powinny zacząć tworzyć się pęcherzyki powietrza.

KROK 2

Kiedy zaczną tworzyć się pęcherzyki powietrza, weź garść startego sera, posyp wierzch tortilli, uważając, aby ser nie wylądował na samej patelni.

Dodaj dowolne dodatkowe składniki, które wybierzesz - zieloną cebulę, pokrojone pieczarki, oliwki, pomidory itp. Jeśli chcesz, aby twoja quesadilla była quesadillą z kurczakiem, dodaj trochę ugotowanego kurczaka pokrojonego w kostkę.

Uważaj, aby nie nałożyć zbyt grubej warstwy składników – to jest quesadilla, a nie quiche!

KROK 3

Zmniejsz ogień do niskiego poziomu i przykryj patelnię. Patelnia powinna być już wystarczająco gorąca, aby mieć wystarczająco dużo ciepła resztkowego, aby stopić ser i zrumienić tortillę. Jeśli quesadilla zacznie za bardzo dymić, zdejmij z ognia.

Po minucie sprawdź, czy ser się stopił. Jeśli nie, przykryj ponownie i sprawdzaj co minutę, aż ser się rozpuści.

KROK 4

Gdy ser wystarczająco się roztopi, użyj szpatułki, aby unieść jedną stronę quesadilli i odwróć drugą stronę, tak jakbyś robił omlet.

Tortilla powinna być już lekko zarumieniona. Jeśli quesadilla się nie zrumieni, zwiększ ogień i przewracaj quesadillę co około 10 sekund, aż się zrumieni. Wyłóż quesadillę z patelni i pokrój w ćwiartki.

Serwuj z sałatą, salsą, kwaśną śmietaną i guacamole.

