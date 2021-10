Matczak i McDonalds. Jaki potencjał ma marka Maty?

Potencjał marketingowy Maty nie jest aż tak szeroki, aby przyciągał inne, tak duże marki. Wszystko zależy jednak od sukcesu kampanii z McDonald's - mówi nam Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Potencjał marketingowy Maty nie jest aż tak szeroki, aby przyciągał inne duże marki? fot. za YouTube

Zestaw Maty hitem McDonalds

Od 18 października do 21 listopada w McDonalds można zamówić zestaw znanego rapera - Maty. Znajdą się w nim potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki.

Zestaw Maty kosztuje 18 zł. Klienci McDonald's mogą go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH. Zestaw Maty z McDonalds. Ile ma kalorii?

Mata to pierwszy polski artysta, który został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Matą, powstała kolekcja ubrań, łącząca charakterystyczny styl rapera z estetyką marki.

Mata to Ekipa drugiego półrocza 2021?

Czy postać "młodego Matczaka" może stać się marketingowym fenomenem porównywalnym z Frizem i jego Ekipą? Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries ma co do tego duże wątpliwości.

- Nie sądzę, aby kampania z udziałem Maty okazała się aż tak wielkim fenomenem jak lody Ekipa reklamowane przez Fritza. Mata jest zupełnie inną postacią. Zdecydowanie bardziej mroczną. Wystarczy wsłuchać się w tekst jego najważniejszego przeboju, w którym rapuje o próbach samobójczych, narkotykach, seksie i alkoholu - mówi.

McDonald's i Mata. Mechanizm Lodów Ekipy znów działa?

Nasz rozmówca podkreśla, że przekaz Maty ma wpływ na trochę starszą grupę odbiorców, która z kolei nie jest już tak skora do podążania za trendami jak dzieci wpatrzone we Friza i jego Ekipę.

- Można z grubsza zrobić takie zestawienie, że Fritz i Ekipa to szkoła podstawowa, a Mata to szkoła średnia. Mata nie jest zresztą jedynym i niepowtarzalnym ambasadorem marki McDonald’s. Głośna była na przykład niedawna kampania tej marki z udziałem Michała Żebrowskiego i Borysa Szyca. To wszystko powoduje, że przekaz się rozmywa. Nawet zagorzali fani Maty z pewnością czują dystans i mają przeświadczenie, że ich idol zrobił to dla pieniędzy. Do tego dochodzą jeszcze głosy, że „młody Matczak” zachował się bardzo nieodpowiedzialnie promując tak niezdrową żywność, która serwowana jest w tych restauracjach - dodaje.

Mata w reklamie. McDonalds to dopiero początek?

Czy po McDonald's Mata sprawdziłby się w roli ambasadora innych marek lub produktów spożywczych? Według Pawła Jaroszyńskiego Mata jest na to zbyt kontrowersyjną postacią.

- Jego potencjał marketingowy nie jest aż tak szeroki, aby przyciągał inne, tak duże marki. Trzeba jednak mieć świadomość, że wszystko zależy od sukcesu kampanii z McDonald's. Jeśli restauracje będą przechodziły oblężenie, a „zestaw Maty” będzie cieszył się ogromnym powodzeniem, wówczas na pewno znajdą się inni chętni do współpracy. Nie sądzę jednak, aby tak się stało - dodaje ekspert.

Czy Mata jest zatem postacią zbyt kontrowersyjną, by odnieść komercyjny sukces? CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries zaznacza, że potencjał marketingowy Maty bardziej osłabia wspomniana „mroczność” i mocne teksty.

Mata zbyt kontrowersyjny dla marek?

Jaroszyński ocenia, że odważne spożywcze marki młodzieżowe mogą chcieć być z tym kojarzone, ale część z nich mogą jednak odstraszyć teksty w stylu:

„Mój ziomo walił herę słuchając Kazika

Centralny, menele, rodzice i szpital

Ojciec był maklerem, a mama lawyerem

I grube portfele, co chudły wraz z nim na odwykach

Mój ziomo znajomej podawał k***** w kiblu dla inwalidów w Złotych Tarasach

Mój ziomo w prywatnym gimnazjum koleżance z ławki spłodził dzieciaka”

albo

„Mój ziomo z mym ziomem koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w dwa baty j*****

Mój ziom na odwagę p********* trzy piwka

W pubie, w Londynie przed interview na Kingsa

Mój ziomo się dostał na Oxford

A całe liceum raz pigwa, raz wiśnia, raz czysta”