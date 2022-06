Przerwa w pracy lub w nauce, wycieczka, spacer czy długa podróż samochodem – m.in. w tych sytuacjach konsumenci sięgają po słodkie przekąski. Coraz częściej impulsywne zakupy zastępują przemyślanym i świadomym wyborem, który w ostatnim czasie silnie wiąże się z trendami prozdrowotnymi. Na co zwracają uwagę konsumenci przy półkach sklepowych i czego oczekują od przekąsek?

Jakie są oczekiwania konsumentów wobec słodkich przekąsek? - odpowiada Svetlana Vnučko

Od kilku lat wśród konsumentów można zaobserwować zmianę decyzji zakupowych w kierunku sięgania po zdrowsze alternatywy zazwyczaj kupowanych produktów. Wiele osób wybiera słodkie przekąski charakteryzujące się tzw. czystą etykietą, czyli wyprodukowane na bazie niewielkiej liczby składników, bez syntetycznych dodatków.

Obecnie rynek oferuje szeroki wachlarz produktów, które zarówno wpisują się w trend prozdrowotny, jak i spełniają oczekiwania smakowe konsumentów.

Oferowane przez Unitop sezamki Amki TO GO wprost odpowiadają na potrzeby coraz liczniejszej grupy konsumentów, którzy poszukują zdrowszej, ale smacznej przekąski. W naszym asortymencie znajduje się ich klasyczny wariant, a także propozycje z dodatkiem czekolady, polewy jogurtowej czy kokosa. Nie zapomnieliśmy również o osobach, które nie chcą rezygnować z ulubionych smaków, a np. z powodów zdrowotnych muszą lub chcą wyeliminować cukier z codziennej diety. Dlatego w naszej ofercie znajdują się też Amki TO GO bez dodatku cukrów

– dodaje Svetlana Vnučko, Marketing Director w firmie Unitop Sp. z o.o.