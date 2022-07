Jakie właściwości ma czekolada?

Autor: PAP

Data: 06-07-2022, 10:43

Czekolada wyprodukowana z owoców kakaowca, o wysokiej zawartości miazgi, ma sprzyjające zdrowiu właściwości – oceniła dr Joanna Orzeł z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czekolada ma wiele właściwości sprzyjających zdrowiu; fot. unsplash

Właściwości czekolady?

Czekolada jest bogata w antyoksydanty, które, jak zaznacza dr Orzeł, wspomagają walkę z wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym przez nie wywołanym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

"Zawarte w niej flawonoidy mogą polepszyć kondycję naszego układu sercowo-naczyniowego oraz pozytywnie wpłynąć na ochronę naszej skóry przed promieniowaniem UV" - wyjaśniła. Co więcej, czekolada dobrze wpływa również na gospodarkę cholesterolu i obniża ryzyko ataku serca. Jej wpływ na układ nerwowy często skutkuje poprawą nastroju

Jak zaznaczyła w komunikacie dr Orzeł, wymienione korzyści spożywania czekolady są możliwe wówczas, gdy dawkowana jest ona racjonalnie.

"Czekolada jest zalecana do umiarkowanego spożycia i z pewnością jest smaczną opcją na dostarczenie porcji dobrych składników do naszego organizmu" - dodała. Jednak ostrzegła, że jest wysokokalorycznym produktem, może wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych, a w skrajnych przypadkach jej regularne, niekontrolowane spożycie prowadzi do uzależnienia.

Co znajduje się w czekoladzie?

W komunikacie wyjaśniono również, że czekolada wytwarzana jest z owoców kakaowca, a dokładniej z nasion, z których pozyskiwana jest tzw. miazga kakaowa. "Obok miazgi kakaowej w czekoladzie znajdziemy tłuszcz kakaowy (lub inny roślinny) oraz, w zależności od rodzaju, substancje słodzące oraz inne dodatki (np. mleko, bakalie czy orzechy)" - przekazano.

Rodzaje czekolady

Wśród podstawowych rodzajów czekolady wskazano cztery - ciemną (o najkrótszym składzie i wysokim procencie zawartości kakao), deserową (zawiera dodatek cukru lub innej substancji słodzącej), mleczną (w składzie dodatkowo obok miazgi i tłuszczu ma cukier i mleko) oraz białą (nie zawiera kakao i jest mieszaniną utwardzonych tłuszczy i cukru).