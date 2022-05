Jakub Żulczyk szuka zaginionych wafli. Co na to producent Familijnych?

Jakub Żulczyk w facebookowym wpisie wywołał do tablicy firmę Colian, producenta wafli Jutrzenka. Czy Familijne o smaku chałwowym rzeczywiście zniknęły z rynku?

Jakub Żulczyk przyznaje, że jest fanem wafli Familijnych o smaku chałwowym. fot. PAP/Colian

Jakub Żulczyk i Famlijne chałwowe

Jakub Żulczyk wywołał do tablicy firmę Colian, producenta wafli Jutrzenka. 23 maja pisarz zamieścił na swoim Facebooku wpis, w którym zwrócił się do swoich fanów z pytaniem o dostępność wafli Familijnych o smaku chałwowym. Jak przyznaje, sprawa jest kluczowa dla jego dalszej pracy pisarskiej.

- Słuchajcie będzie z tego beka na pół internetu, ale pies to gonił, są rzeczy ważniejsze niż poważny wizerunek, poza tym jest to sprawa kluczowa dla mojej dalszej pracy pisarskiej, piszę o tym tutaj bo już nie mogę tego wytrzymać, czy ktoś wie do diabła dlaczego firma Jutrzenka wycofała chałwowy smak wafli Familijnych? Czy ktoś wie gdzie może jeszcze można je nabyć? - pyta pisarz.

Jak Jakub Żulczyk próbował dotrzeć do producenta Familijnych

Żulczyk jednocześnie podzielił się z internautami nieudaną próbą kontaktu z producentem Familijnych.

- Uprzedzam komentarze "napisz do nich", firma jest na bakier z internetem, ostatni wpis na ich Facebooku jest z czasów gdy Tusk był premierem, a strona oficjalna nie działa. Aha to nie jest żadna współpraca ani krypto sponsoring, ale jeśli na rynek wrócą wafle chałwowe dzięki którym napisałem cztery ostatnie powieści i pierdyliard scenariuszy to w sumie jestem otwarty. - napisał.

Jak Jutrzenka odpowiedziała Jakubowi Żulczykowi

Facebookowy profil Jutrzenki rzeczywiście ostatnią aktywność zanotował za rządów Donalda Tuska, bo w styczniu 2014 roku. Producent przeniósł jednak komunikację popularnych wafli na osobny profil o nazwie "Familijne".

Administratorzy nowego profilu postanowili wykorzystać zamieszanie odpowiadając Jakubowi Żulczykowi pod jego postem w taki oto sposób:

- To prawda, że nasze wafelki mają zdolność do znikania w niewyjaśnionych okolicznościach... Stawka jest jednak bardzo wysoka - na wagę kolejnych bestsellerów! Panie Jakub Żulczyk dla dobra ogółu - musimy pomóc. Mus nadal pisać więc Mus je znaleźć! Błyskawicznie gromadzimy najlepszych ludzi... stay tuned - odpisał profil Familijnych.

Colian wprowadził także promocję we współpracy z Księgarnią Gandalf. Na wszystkie książki Jakuba Żulczyka obowiązuje rabat 10% przy podaniu hasła: FAMILIJNE

Czy Familijne chałwowe wciąż są w sprzedaży?

Choć powyższa, mało konkretna odpowiedź firmy nie przekonała pisarza, oficjalna strona Familijnych wciąż wymienia "chałwowe" jako jeden z dostępnych smaków wafli. W dodatku w sieci bez problemu można zamówić wspomniany wariant Familijnych nawet w hurtowych ilościach. Aż dziwne, że autor słynący z solidnego researchu do swoich książek tego nie sprawdził. Głodny nie był sobą?

Jakub Żulczyk to jeden obecnie z najbardziej znanych polskich pisarzy. Do jego najsłynniejszych i wielokrotnie nagradzanych powieści należą m.in. "Ślepnąc od świateł", "Informacja zwrotna", "Czarne Słońca" czy "Wzgórze psów".

W 2020 r. o Żulczyku było głośno po tym, jak nazwał Andrzeja Dudę "debilem". Sprawa trafiła do prokuratury, która oskarżyła pisarza o znieważenie Prezydenta RP, jednak w styczniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie, argumentując swoją decyzję znikomą szkodliwością społeczną czynu.