Z Janem Kolańskim rozmawiamy o branży napojowej i należącej do Grupy Colian marce Hellena.

- Napoje marki Hellena wciąż cieszą się popularnością - potwierdza.

Jak podkreśla Kolański, rynek rośnie i to dynamicznie, ale tylko wartościowo – znacznie gorzej wygląda w ujęciu ilościowym. Wzrost ceny, spowodował spadki sprzedaży w 2021 r., a miał na to wpływ podatek cukrowy.

- Miniony 2022 rok obfitował w wiele niespodziewanych wyzwań, które rzuciły cień nie tylko na branżę napojową, ale większość segmentów rynku spożywczego. Postpandemiczna rzeczywistość zachwiana dodatkowo wojną w Ukrainie wpłynęła na koszty wytwórcze, sprawiając, że okazały się one zbyt wysokie na aktualne możliwości producentów. Permanentne poszukiwanie oszczędności stało się więc smutną koniecznością. Zostaliśmy zmuszeni do podniesienia cen naszych produktów, co naturalnie spowodowało spadek sprzedanego wolumenu. Choć napoje gazowane nadal znajdują się w czołówce top 15 kategorii w koszyku konsumenckim, to produkty naszej marki odnotowują niższe i dużo mniej zadowalające wyniki - tłumaczy Jan Kolański.