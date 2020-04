Jan Kolański, prezes Colian: pracujemy z pełną mocą, skorygowaliśmy tylko plany oferty okazjonalnej (wywiad)

Jak kwestia koronawirusa może wpłynąć na całą branżę słodyczy w Polsce? Czy to już ma albo może dopiero mieć wpływ na branżę?

Jan Kolański: Koronawirus ma wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki i na wszystkie biznesy. Wpłynął na całe nasze życie - z dnia na dzień znaleźliśmy się w innej rzeczywistości. O jego faktycznym wpływie będziemy mogli powiedzieć coś więcej za kilka tygodni. Obecnie Polacy rzadziej chodzą do sklepów, ale z drugiej strony robią jednorazowo większe zakupy, by ograniczyć do koniecznego minimum wychodzenie z domu.

Nie wykluczamy, że zainteresowanie słodkimi produktami spadnie, zwłaszcza tymi do dzielenia się czy kupowanymi na specjalne okazje, takie jak np. komunia. Dziś nie ma okazji do wręczania słodyczy na prezent. Wielkanoc też będziemy w tym roku obchodzić w zupełnie nowych warunkach… Miejmy nadzieję, ze epidemia niebawem ustąpi i wrócimy do znanych realiów rynkowych, sprzed jej wybuchu. Z pewnością będziemy musieli się mierzyć z jej skutkami co najmniej do końca roku.

Jakie kroki podejmujecie, aby ograniczyć negatywny wpływ koronawirusa?

Z wielką troską podchodzimy do bezpieczeństwa naszych pracowników. Stosujemy absolutnie wszystkie zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowa i WHO. Robimy wszystko, aby nasi pracownicy czuli się bezpiecznie w zakładach Colian. Staramy się na bieżąco odpowiadać na potrzeby rynkowe i dostarczać nasze produkty do sklepów. Sposób funkcjonowania firmy zmienił się, ale wciąż wypełniamy swoje zadania na najwyższym poziomie.

A czy można dostrzec jakieś pozytywne strony tej sytuacji?

Pozytywne jest to, jak ludzie jednoczą się z osobami, które zostały bezpośrednio dotknięte działaniem wirusa. Mam tutaj na myśli nie tylko pacjentów, ale także personel medyczny. Polacy w chwilach zagrożenia w większości rozumieją, jak ważne jest przestrzeganie komunikatów i zaleceń dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Wiele firm podjęło szereg inicjatyw wspomagających szpitale - przekazują środki pieniężne i produkty. Colian również pomaga, dostarczając wszystkim szpitalom przekształconym w zakaźne słodycze, napoje oraz środki ochrony osobistej. To piękne, że w czasie kryzysu myślimy o innych. Bądźmy razem.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW COL Colian Holding SA