Kanada: Doświadczenia w transporcie lodów przydatne w dystrybucji szczepionki

W przypadku szczepionki Pfizera niezbędna jest temperatura przechowywania minus 70 st. C, dla szczepionki opracowanej przez Modernę jest to minus 20 st. C. - przypominają kanadyjskie media. Jak wskazują spedytorzy, którzy na co dzień wykorzystują chłodnie do transportu mrożonek spożywczych, w tym lodów, doświadczenia z łańcuchem chłodniczym pokazują jakie wyzwanie stoi przed dystrybucją szczepionki.

Cytowany przez publicznego nadawcę CBC Lyle Edwards, właściciel mieszczącej się w Calgary Frozen Solid specjalizującej się w transporcie mrożonek, podkreślał, że "w łańcuchu chłodniczym nie można dopuścić do żadnych słabych ogniw (…) to jest najważniejsza rzecz, której nauczyłem się przy lodach".

"Lody są transportowane zgodnie ze ścisłymi standardami, by zminimalizować ryzyko strat produktu i ryzyko namnażania bakterii (…) Taki właśnie łańcuch chłodniczy będzie wkrótce istotny dla transportu szczepionki na COVID-19" - podkreślono w analizie Thomasnet.com, specjalistycznej platformy zamówień obsługującej dostawców i odbiorców w Kanadzie i USA.

Analiza Thomasnet.com przypomniała, że przygotowanie transportu lodów zaczyna się zaraz po ich zapakowaniu, od schłodzenia ciężarówek jeszcze przed transportem, co zapewnia niską temperaturę. "Jest to tak istotne, że niektórzy producenci odmawiają załadowywania ciężarówek o ile nie zostały one schłodzone do pewnego poziomu i o ile nie utrzymują tej temperatury przez określony czas. Po załadowaniu palety muszą być ustawione w luźny sposób, by zapewnić cyrkulację powietrza. Następnie lody muszą być chłodzone podczas transportu, co oznacza, że kierowcy i ładowacze muszą zapewnić szczelne zamknięcie drzwi oraz że ciężarówka nie ma ubytków cieplnych, które mogłyby zmienić temperaturę transportu" - wylicza Thomasnet.com.

Analizy wskazują, że według szacunków ekspertów zapotrzebowanie na łańcuchy chłodnicze przez przemysł biofarmaceutyczny wzrośnie w najbliższych latach o 70 proc. "Ponad 20 proc. produktów biofarmaceutycznych wrażliwych na temperaturę jest uszkadzanych podczas transportu" - podkreślał specjalistyczny portal Supplychaindive.com. Zwracał też uwagę na znaczenie w dostawach tzw. "ostatniej mili", gdzie często trudno o zapewnienie specjalistycznych lodówek gwarantujących wymagane ujemne temperatury.