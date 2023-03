31 marca to 90 dzień 2023 roku. Według kalendarza świąt nietypowych ostatni dzień marca to światowy dzień budyniu.

31 marca słońce wschód słońca nastąpił o godzinie 6:10, natomiast słońce zajdzie o godzinie 19:09.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Balbina, Beniamin, Kornelia, Achacjusz, Achacy, Amos, Bonawentura, Dobromiera, Dobromira, Gwido, Gwidon, Joanna, Myślidar i Nela.

31 marca to również Światowy dzień budyniu.

Pogoda na 31 marca: piątek z przelotnym deszczem, najchłodniej nad morzem

W piątek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Rozpogodzeń ma być więcej niż w czwartek.

"W całym kraju miejscami będzie padał przelotny deszcz. Na południu Polski i w centrum nie są wykluczone również burze. W trakcie tych burz może spaść do 10 mm deszczu. Natomiast porywy wiatru nie powinny już przekroczyć w nich 60 km/h" - zaznaczył Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Piątek najcieplejszy będzie w centrum i na południowym wschodzie kraju. Tam temperatura wzrośnie do 15-16 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być na północy - ok. 11 stopni, nad morzem ok. 9 stopni Celsjusza. Na zachodzie w najcieplejszym momencie dnia spodziewać się można ok. 13 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami z porywisty. Powieje z południowego zachodu.

W nocy z piątku na sobotę chmur będzie już więcej w całym kraju w porównaniu z poprzednią nocą.

"Dostaniemy się pod wpływ niżów i niestety one przyniosą zachmurzenie i opady deszczu. Najwięcej deszczu spodziewamy się na południowym wschodzie, gdzie w Bieszczadach, w rejonie Podkarpacia spadnie ok. 15 mm deszczu, oraz na Nizinie Szczecińskiej. Tam może spaść nawet 18 mm deszczu. Opady będą miały raczej charakter ciągły. Nie powinno być już burz" - przekazał synoptyk IMGW.

Najchłodniej na północnym wschodzie - do 4 stopni Celsjusza. W centrum temperatura minimalna wyniesie ok. 8 stopni, na północnym zachodzie ok. 7 stopni. Te wartości spodziewane są w rejonie Szczecina, ale już w rejonie Koszalina będzie chłodniej, bo ok. 5 stopni Celsjusza. Najcieplejsza noc zapowiada się na Dolnym Śląsku, do 9 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na przeważającym obszarze powieje z południa i z południowego zachodu.

"Natomiast nad morzem wiatr już z zmieni kierunek i skręci na północno-wschodni. To będzie oznaczać zmianę pogody. Zrobi się chłodniej, na północy już w sobotę. Niedziela, poniedziałek, wtorek to będą chłodniejsze dni, ale za to opadów będzie zdecydowanie mniej" - przekazał synoptyk IMGW.

