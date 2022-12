16 grudnia to 350 dzień tego roku. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą.

16 grudnia to mn.in. Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą/fot. shutterstock

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 7:37. O godzinie 11.31 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:26.

Imieniny obchodzą: Alina, Euzebiusz, Zdziesława oraz Agrykola, Ananiasz, Adelajda, Albina, Deder, Dyter, Konkordiusz, Maria, Sebastian, Tyter, Walenty, Walentyn, Wolisław, Wolisława, Zdziesław.

16 grudnia to Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in.Dzień Underdoga, Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą, Dzień Pojednania.

Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą to dzień, w którym możemy jeść każde danie z czekoladą. Dzień ten możemy obchodzić na różne sposoby i najlepiej w tym dniu zaopatrzyć się w fontannę czekoladową. Wówczas bez problemu damy radę pokryć czekoladą wszystko ca na w ręce wpadnie i w takiej postaci to zjeść. Owoce w czekoladzie? Najlepiej jak by to były truskawki, choć o tej porze roku może być trudno je zdobyć. Warto być kreatywnymi, poeksperymentujcie trochę łącząc czekoladę z daniami lub artykułami spożywczymi, których normalnie nawet nigdy nie przyszło ci do głowy łączyć razem. Słodkiego świętowania.

16 grudnia: pogoda na dziś

Europa Wschodnia jest w zasięgu wyżu, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się na skraju niżu znad Niziny Węgierskiej, do krańców południowo-wschodnich zbliża się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju jest w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko na południowy wschód napływa cieplejsza masa polarna morska.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i zacznie wzrastać.

W piątek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, na zachodzie i północy większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu. W południowo-wschodniej połowie kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm do 10 cm. Na Podlasiu i Polesiu Lubelskim opady mogą być okresami o natężeniu umiarkowanym i wówczas możliwe jest ograniczenie widzialności do 500 m. Na południowym wschodzie prognozowany jest także deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do około 10 mm. Temperatura maksymalna od -7 st.C na Suwalszczyźnie, około -3 st.C w centrum, do 3 st.C na Podkarpaciu. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich przez północne stopniowo skręcający na zachodnie. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, a w Sudetach do 65 km/h. W górach oraz miejscami na wschodzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, tylko na zachodzie i północy większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. W województwie śląskim i małopolskim przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm. Na północy i zachodzie kraju lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -19 st.C lokalnie na Warmii i Mazurach, około -9 st.C w centrum, do -2 st.C na krańcach południowo wschodnich Podkarpacia i nad samym morzem. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę na południu i wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z możliwością rozpogodzeń na północnym zachodzie. Miejscami, głównie na południu, opady śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Rano na zachodzie lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -8 st.C na północnym wschodzie, około -5 st.C w centrum, do 1 st.C na wybrzeżu. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i opady śniegu. Okresami opady mogą być o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna -3 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na północny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -8 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W sobotę w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -5 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.