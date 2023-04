Dzień Karmelu to kolejne słodkie i kaloryczne święto po Tłustym Czwartku. 5 marca jest 64. dniem w kalendarzu gregoriańskim.

Dzień Karmelu obchodzimy 5 marca; fot. unsplash.com

Dzień Karmelu. Jak powstaje karmel?

Poddany działaniu wysokiej temperatury cukier topi się, tworząc szklistą, ciągnącą się masę, która twardnieje tuż po ostygnięciu. Proces ten, nazywany karmelizacją, jako pierwsi mieli stosować Arabowie już w X wieku, choć popularyzację karmelu jako aromatycznego dodatku do dań i napojów zawdzięczamy kulturom europejskim. Mimo że historia tego smakołyku liczy już ponad tysiąc lat, to palony cukier oraz produkowane na jego bazie słodycze, wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.

Słodki czy coraz popularniejszy słony karmel nie musi być tylko dodatkiem do deserów. Już sam w sobie w postaci cukierka stanowi apetyczną przekąskę.

5 marca - święta nietypowe i imieniny

5 marca w 2023 roku to Wielka Środa przed Wielkanocą. W Polsce tego dnia obchodzone są również:

- Dzień Dentysty

- Dzień Teściowej

- Dzień Wiedzy o Dysocjacyjnych Zaburzenia Osobowości.

5 marca imieniny obchodzą

Adrian, Adriana, Adrianna, Oliwia oraz Fryderyk, Olivia, Wacław, Wacława, Wirgiliusz, Fokas, Gerazym, Jeremiasz, Konon, Pakosław, Wergilia, Wergiliusz, Wirgilia i Wolimir.

5 marca - prognoza pogody

W środę na południowym wschodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. C. na północy do 6 st. C. na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat ok. minus 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na zachodzie. Na wschodzie opady śniegu, na Podlasiu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Wzdłuż wschodniego pogranicza miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm. Nad morzem i na Pomorzu Zachodnim słabe przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Gdzieniegdzie mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5 do -1 st. C, lokalnie w dolinach karpackich spadek temperatury do -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na zachodzie zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i początkowo z rozpogodzeniami. Po południu możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

