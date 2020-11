Katarzyna Świąder, SGGW: Rynek żywności funkcjonalnej bardzo się rozrasta

Dr. inż Katarzyna Świąder, ekspert ds. żywności i żywienia Wydziału Żywienia Człowieka SGGW, w trakcie debaty Towary „pożądania” podczas koronakryzysu omówiła zmianę zachowań konsumenckich związanych z odżywianiem.

Jak wymieniła, zachowania zmieniały się w zależności od faz pandemii. W fazie paniki konsumenci kupowali produkty trwałe, ale też zajadli stres. Co druga osoba deklarowała, że w czasie pandemii jadła więcej niż przed. Co drugi ankietowany częściej podjadał między posiłkami. Dotyczyło to m.in. osób, które już miały nadwagę lub otyłość i w których diecie było mało owoców i warzyw.

Polacy uprzyjemniali sobie czas spędzany podczas lockdownu. Wszystkie czynności wykonywane w domu sprzyjały podjadaniu. Brakowało aktywności fizycznej. Większość czasu spędzaliśmy przed ekranem telewizora. W fazie paniki nie dbaliśmy też o regularność spożywania posiłków. Wszystko to wpływało na większą tendencję do tycia.

Zaraz potem nastąpiła faza oswojenia. Konsumenci zaczęli chętniej przygotowywać samemu różnego rodzaju posiłki. Zwiększyła się tendencja do kupowania różnych produktów i surowców (np. mąki, drożdży). Zwiększyła się podaż żywności wygodnej (conveniece), gotowych dań czy dań mrożonych. Blisko 2/3 ankietowanych deklarowało przygotowywanie samodzielnie posiłków.

– Wśród konsumentów pojawiła się odpowiedzialność. Zaczęli spożywać posiłki bardziej regularnie i wspólnie z rodziną. Zwiększyła się podaż warzyw i owoców w diecie. Zwiększyła się chęć kupowania lokalnie. Konsumenci dużo częściej dokonywali zakupów online, wyszukiwali przepisów – wymieniała Katarzyna Świąder.

Konsumenci zauważyli, że okres lockdownu wpłyną na zmianę ich masy ciała oraz nawyków. Deklarowali chęć ograniczenia podjadania i zmniejszenia porcji posiłków oraz regularnego spożywania posiłków z rodziną.

Prelegentka odniosła się do tematu przekąsek, które wpisały się na stałe w zwyczaje żywieniowe Polaków.

– W innych krajach, szczególnie azjatyckich, wygląda to zupełnie inaczej. Być może dlatego tam procent ludzi otyłych i z nadwagą jest dużo mniejszy. U nich posiłek ma przede wszystkim odżywić. W naszym przypadku ciężko nam często odróżnić, kiedy czujemy głód, a kiedy apetyt. Dobrze byłoby to wypośrodkować – stwierdziła.