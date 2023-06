Owoce i warzywa

KGS dostarczy cukier znanemu producentowi słodyczy. Umowa na ponad 20 mln zł

Autor: op. AT

Data: 05-06-2023, 15:53

Krajowa Grupa Spożywcza podpisała aneks do umowy z ZPC Otmuchów w zakresie dostaw cukru. Wartość zamówienia to ok. 22,3 mln zł.

KGS dostarczy cukier do ZPC Otmuchów. fot. shutterstock