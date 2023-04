Jajka Kinder Joy Harry Potter rozpalają wyobraźnię fanów książek. Jednak nie we wszystkich znajdują się figurki ich bohaterów. Klienci sprawdzają więc kody na opakowaniach słodyczy, na co skarżą się pracownicy sieci handlowych.

Kinder Joy z figurkami Harry'ego Pottera niezdrowo fascynują klientów sklepów/ fot. Shutterstock

Jajka z serii z Harrym Potterem wprowadziły do sprzedaży m.in. Biedronka, Aldi, Lidl i Dealz. W środku znaleźć można figurkę jednego z bohaterów albo bransoletkę, zakładkę czy breloczek. Jednak fani sagi przede wszystkim polują na figurki.

Figurki w Kinder Joy - specjalny kod

Żeby mieć pewność, co jest w środku, fani przygód Pottera szukają na opakowaniach Kinder Joy specjalnego kodu – A2A. Ma on dawać pewność, że w środku znajduje się akurat figurka. Takie porady obiegły internet, kiedy tylko seria słodyczy z Harrym Potterem dotarła do Polski.

Niestety, pracownicy sklepów narzekają na to, że klienci buszują w słodyczach nie odkładając ich na miejsce a czasami po prostu je niszczą.

