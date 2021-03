KitKat rusza z nową kampanią, wprowadza nowe smaki i formaty

Od lutego na półkach sklepowych można znaleźć także nowe propozycje słodkości marki. Do oferty dodany został nowy wariant smakowy KitKat 4Finger Premium „Zebra”, który oblewany jest białą i ciemną czekoladą. Oprócz nowych smaków, marka rozszerza również dostępne formaty. Do portfolio zawitały KitKat Pops w trzech wariantach smakowych: mlecznej czekolady, orzeszków ziemnych, kukurydzy i chia oraz orzechów laskowych i kakao. KitKat Pops to czekoladowe kuleczki w opakowaniach do dzielenia się. Dodatkowo, flagowy KitKat Chunky zyskał opakowanie typu multipack, w którym znaleźć można cztery batoniki w 40-gramowych porcjach.

- Nowości w portfolio KitKat to odpowiedź na zmiany w nawykach konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po formaty, dzięki którym mogą dzielić się słodkościami podczas wspólnych chwil z najbliższymi – mówi Anna Mitura, Dyrektor Dywizji Słodyczy Nestlé w Polsce.

– Wprowadzone już nowości to jednak dopiero początek tego, co przygotowaliśmy dla marki KitKat w 2021 roku. W nadchodzących miesiącach pojawią się kolejne warianty batoników, rozpoczniemy także atrakcyjne działania promocyjne - dodaje.

W ramach nowej odsłony kampanii marki KitKat w TV emitowane będą trzy spoty pod znanym już sloganem „Czas na przerwę. Czas na KitKat”. Koncepcja filmików to zabawne, utrzymane w historycznej konwencji15-sekundowe klipy zapowiadane planszą „Przerwa na film z KitKat”. Promocja będzie dodatkowo wspierana w kanałach digital oraz –dla wybranych produktów – również w mediach społecznościowych. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy UM Thrive.

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia z portfolio blisko 1600 produktów i prawie 70 marek, w tym m.in.: NESCAFĒ, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 1993 roku. Firma zatrudnia aktualnie 5500 pracowników w 8 lokalizacjach.